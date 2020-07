Raiffeisenbank Region St. Pölten fördert Schloss Thalheim Classic e.V.

Die Raiffeisenbank Region St. Pölten übernimmt bereits seit vielen Jahren gesellschaftliche Verantwortung in unterschiedlichsten Bereichen. Sie fördert vor allem auch Organisationen und Vereine, die sich dem Erhalt und der Pflege von Kultur und Tradition widmen.

ST.PÖLTEN/THALHEIM (pa). „Denn gerade das Engagement in diesem Bereich ist ein wesentlicher Teil des Giebelkreuz- Markenselbstverständnisses“, sagt Dir. Gerhard Buchinger über die - mit Bedacht ausgewählten - Kooperationen seines Hauses und weiter „ein wichtiger Partner für uns - als mittlerweile überregionaler Kulturträger - ist auch das Schloss Thalheim mit seiner Classic Schiene.“ So war für beide Seiten die Verlängerung der Zusammenarbeit auch heuer reine Formsache.„Das Herbst-Programm steht, trotz Corona, und verspricht wieder viele Höhepunkte. Wir bekommen bereits positive Resonanz, das macht uns stolz und gibt uns Mut für die Zukunft. Die Programmvielfalt, die hohe künstlerische Qualität der Darbietungen und die so besondere Atmosphäre im Schloss Thalheim machen unsere Events zu einzigartigen Erlebnissen für jeden Besucher“, so Dr. Michael Hofbauer über sein Herzensprojekt.

Termine im August



Besonders auf die beiden „OpenAir“ Augusttermine freut sich die künstlerisch Verantwortliche Anastasia Irmiyaeva. So gibt am 16. August Lisbeth Bischof - mit musikalischer Begleitung - intime Einblicke in das Leben und den Mythos der unvergessenen Diana und am 22. August entheben Piano & Ballett die Besucher mit Sphärenklängen im wunderschönen Schlosspark.

Infos und Tickets



Informationen und Kartenanfragen unter 0664 6464 303 bzw. per Mail an karten@schlossthalheimclassic.at