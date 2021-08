Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass im Notfall ein dichtes Netz an Helfern zur Verfügung steht. Einen unbezahlbaren Beitrag leisten dabei auch die vielen freiwilligen Feuerwehrleute in Karlstetten.



ST. PÖLTEN (pa). „Die Raiffeisenbank Region St. Pölten weiß, was es bedeutet, den Menschen ein verlässlicher Partner zu sein. Deshalb stehen wir auch unserer Feuerwehr als starker, langjähriger Partner zur Seite“, so Raiffeisenmitarbeiterin Regina Speiser bei der offiziellen Scheckübergabe an FF Kommandant Daniel Rubisoier im Zuge der Fahrzeugsegnung. „Mit diesem Betrag wird heuer Corona-bedingt nicht traditionell unser FF-Heuriger unterstützt, sondern er fließt gleich direkt dem Ankauf wichtiger Ausrüstungsgegenstände zu“, so Rubisoier erfreut.