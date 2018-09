Frische PS für die Dudes

22.09.2018, 13:04 Uhr

Die Sankt Pöltener Band: The Ridin Dudes bekamen vom Centro-Autohaus neue Autos gesponsort.

„Fahr nicht fort – kauf im Ort“ !

Nächster Auftritt steht bevor

SANKT PÖLTEN (nf). Nicht nur Ihren Lebensmittelpunkt haben die "Ridin Dudes" nun wieder in St.Pölten, sondern auch ihren neuen Kooperationspartner in Sachen Mobilität .Nach Harley Händler Karl Schagerl, hat sich nun auch Christian Schirak von Fiat Centro Automobile St.Pölten bereit erklärt, die Band zu unterstützen!Trotz Angeboten einiger Autohäuser haben sie sich letztendlich aber für eine regionale Partnerschaft mit Fiat Centro St. Pölten ausgesprochen, ganz nach dem Motto von Manager Rene Grohs: „Fahr nicht fort – kauf im Ort“ !Und so kam eine zweijährige Sponsor-u. Kooperatonspartnerschaft zu Stande mit Fiat Centro zustande. "Die Entscheidung für eine lang währende klassische Automarke, welche, wie unsere Musik, das Altbewährte zeitgemäß ins 20 Jahrhundert transportiert, war nicht allzu schwer. Werbung im Sinne einer Kooperation ist heute ein nach wie vor wichtiger Faktor, und dieses Potenzial bei uns erkannte auch Christian Schirak, der uns daraufhin mit einem Bandbus (Fiat Ducato Maxi) ausstattete, mit einer nicht unerheblichen Beteiligung in finanzieller Hinsicht", erklärte Dudes-Manager Rene Grohs.Darüber hinaus wurden uns noch zwei Fiat Tipo Kombi zur Verfügung gestellt! Alle drei Fahrzeuge sind natürlich auch Werbeträger für unsere Kooperationspartner! Nächste Gelegenheit die Dudes zu sehen ist schon am 28.09.18 mit Peter Rapp dem Urgestein der Österreichischen TV Landschaft in Wimm 7 in der Nostalgie Arena.