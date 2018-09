Sommerrekord für Sankt Pölten

13.09.2018, 10:28 Uhr

Über 20% mehr Passagiere als im Vorjahr: Immer mehr Bewohner und Gäste von St. Pölten reisen im Sommer mit dem Fernbus

Fernbus auch in Österreich als Reisealternative etabliert

ST. PÖLTEN (pa). Fernbusse werden bei Österreichern immer beliebter. Im Sommer 2018 reisten in der Alpenrepublik rund 25% mehr Passagiere mit dem FlixBus als noch im selben Zeitraum des Vorjahres. Auch in St. Pölten zeigt sich dieser Trend deutlich: Über 20% mehr Fahrgaste nutzten die grünen Fernbusse für ihre Sommerreise.Das gestiegene Fahrgastaufkommen zeigt, dass sich Fernbusse inzwischen auch in Österreich als Reisemittel etabliert haben. „Unser Ziel ist es Mobilität für alle zu bieten, um günstig und nachhaltig Europa zu entdecken“, so FlixBus-Gründer und Geschäftsführer André Schwämmlein. „Über 20% mehr Passagiere in St. Pölten allein in den Sommermonaten zeigen uns, dass sich auch in Österreich der Fernbus für immer mehr Menschen zur ersten Wahl für Fern- und Urlaubsreisen entwickelt.“

Top-Reiseziele in Österreich und Europa

Das Beispiel St. Pölten zeigt, dass zudem nicht nur in den Großstädten mehr Menschen FlixBus nutzen – auch aus kleineren Orten sowie Klein- und Mittelstädten stiegen im Sommer deutlich mehr Passagiere in die grünen Fernbusse als noch im Vorjahr. Insgesamt rund ein Viertel mehr Fahrgaste waren es insgesamt in Österreich.Die beliebtesten Reiseziele in Österreich sind Wien, Graz und Innsbruck, gefolgt von Salzburg und Linz. Aus diesen Städten fahren auch die meisten österreichischen Passagiere ab. Im europaweiten Vergleich liegt Wien auf Platz 7 und zählt damit wie im vergangenen Jahr zu den zehn populärsten Reisezielen im Sommer. Mit Abstand an der Spitze der beliebtesten FlixBus-Destinationen steht wie im Vorsommer Berlin. Mit München und Hamburg finden sich zwei weitere deutsche Metropolen in den Top 5, komplettiert von Prag und Frankreichs Hauptstadt Paris. Das ergab die interne Auswertung der Sommer-Fahrgastzahlen von Europas führendem Fernbusanbieter FlixBus.