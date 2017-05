Sportschüler auf Rädern

09.05.2017, 09:47 Uhr

Neuer Bus für die Dr. Theodor Körner-Sportmittelschule wurde in Betrieb genommen.

ST. PÖLTEN (red). Kürzlich wurde offiziell ein Ford-Transit an die Neue Niederösterreichische Sportmittelschule Dr. Theodor Körner I übergeben. Über die Firma Mobil Sport- und Öffentlichkeitswerbung GmbH & Co KG wurde die Möglichkeit geschaffen, die Mittelschulgemeinde St. Pölten als Schulerhalter bei der Anschaffung zu entlasten und durch Sponsoring zu unterstützen. 40 Unternehmen haben dazu beigetragen, dass dieses Fahrzeug angeschafft und vom Bürgermeister und Obmann der Mittelschulgemeinde, Matthias Stadler, seiner Verwendung übergeben werden konnte.Der Bus wird bereits intensiv genutzt und ist in ganz Österreich bei Exkursionen oder Wettkämpfen unterwegs.