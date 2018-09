Zuhören & Zeit zu zweit: So funktioniert Beziehung

12.09.2018, 07:32 Uhr

Harmonie ist leider kein Dauerzustand in einer Beziehung, sondern erfordert Beziehungsarbeit! Wir verlieben uns und sehen die Welt durch eine rosarote Brille. Spätestens nach einem Jahr kommen die ersten Probleme auf uns zu. Gelingt es einem Paar mit diesen konstruktiv umzugehen, steht der "Wiedereroberung" der Harmonie nichts mehr im Wege.Die größte Liebe läuft Gefahr, im Alltag unterzugehen, wenn nicht beide Partner bereit sind, an der gemeinsamen Beziehung zu arbeiten. Das bedeutet einerseits ein achtsames Miteinander, andererseits Zeit für gemeinsame Erlebnisse, bei denen sich beide Partner wohl fühlen.Zeit alleine als Paar zu verbringen, ist sehr wichtig, um mal die Elternrolle ohne schlechtes Gewissen ablegen zu können. Eine Beziehung braucht immer auch Zeit! Zeit, etwas gemeinsam zu unternehmen, wie ins Kino zu gehen, spazieren zu gehen, Zeit für Intimität oder ein gutes Gespräch. Nehmen wir uns dafür keine Zeit, laufen wir Gefahr, die Freude an der Beziehung zu verlieren.