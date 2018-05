Die Austrian Bowl ist zurück in St. Pölten

03.05.2018, 18:03 Uhr

Bereits 2013 und 2014 wurde das Finale der Austrian Football League in der NV-Arena bestritten. Am 21. Juli 2018 kommt es zu einem Comeback bei der Austrian Bowl XXXIV. Zu erwarten ist nicht nur ein sportlich einzigartiges Event, sondern ein Footballfest für die ganze Familie.

ST. PÖLTEN (red). Mit neun Vereinen in Niederösterreich und 20 Vereinen im Osten Österreichs ist die NV-Arena optimal, um den Footballhunger der unzähligen Fans zu stillen. Mit dem Badesee neben der Arena und der kurzen Anfahrt aus Wien bietet der Austragungsort alles, was für eine erfolgreiche Austrian Bowl nötig ist. Wie beim Football üblich, wird es eine attraktive Pre-Game-Area geben, wo die BesucherInnen von Speis und Trank bis hin zu einer interaktiven Football Experience alles erwarten können und jede Menge Spaß vor den Spielen haben werden. Vor der Austrian Bowl XXXIV, die um 19 Uhr stattfinden wird, wird außerdem um 15 Uhr noch die Silverbowl XXI, das Finale der Division I, gespielt werden. Die Tickets werden noch im April verfügbar sein und gelten für beide Spiele.

Petra Bohuslav, Landesrätin Niederösterreich: "Es ist erfreulich, dass die Austrian Bowl nach drei Jahren wieder in Niederösterreich stattfindet. Gerne erinnern wir uns noch an die Austragung 2014, wo die Austrian Bowl und Spiele der Europameisterschaft als Fest für die ganze Familie gefeiert wurden und der Football-Sport vielen NiederösterreicherInnen näher gebracht wurde."Matthias Stadler, Bürgermeister St. Pölten: „Wir freuen uns sehr, dass wir nach einer kleinen Pause wieder die besten Football-Teams Österreichs hier bei uns in der Landeshauptstadt begrüßen können. Das Spiel mit dem eiförmigen Leder hat in St. Pölten Tradition, ist doch mit den Generali Invaders seit über zwei Jahrzehnten ein besonders aktiver Verein in dieser Sportart und im gesellschaftlichen Leben in unserer Stadt präsent.“Michael Eschlböck, Präsident des American Football Bundes Österreich: "Für uns war es strategisch eine wichtige Entscheidung die Austrian Bowl - das bedeutendste American Football Spiel in Österreich - wieder in den Osten zu holen. In Kooperation mit den ansässigen Vereinen und mit Unterstützung des Landes, der Stadt und unserer Partner werden wir einen spannenden Game Day auf die Beine stellen. Wir peilen dabei einen Zuseherrekord an."