In Böheimkirchen wird in Standort investiert

04.05.2018, 23:34 Uhr

Der Stege-Gewerbepark soll eine neue Heimat für Klein- und Mittelbetriebe werden.

BÖHEIMKIRCHEN (red). Letzte Woche fand der Spatenstich des neuen Gewerbeparks der Stege GmbH statt, der im Betriebsgebiet von Böheimkirchen errichtet wird und dabei auf KMU abzielt. Auf zirca 7000 m² entstehen bis zu zwölf Betriebseinheiten mit gewerberechtlicher Generalgenehmigung, die Klein- und Mittelbetrieben einen hochwertigen Standort bieten. Neben gehobenem Baustandard und guter Ausstattung ist Georg Kastenberger auch auf die Unterstützung der Gemeinde Böheimkirchen stolz, die letztlich der Standortentscheidung den entscheidenden Vorteil gab: „Neben dem idealen Standort direkt an der Westautobahn, der bereits vorhandenen Infrastruktur für Betriebe, die übrigens bis zu Restaurant und Hotellerie im Industriegebiet reicht, war uns die Unterstützung unseres Projekts durch die Marktgemeinde Böheimkirchen sehr viel wert."

Mehr Platz für Betriebe

Errichtet werden Hallenobjekte mit integrierten Büros, die modular auf die jeweils doppelte Fläche erweiterbar sind, sowie auch Bürogebäude mit angekoppelten Hallen, die größeren Betrieben durch zusätzliche Büro-, Sozial- und Besprechungsräume entsprechenden Platz bieten. Ausgeführt in solider Stahlbetonkonstruktion setzt man beim Projekt auf moderne Technik von Glasfaser-Internet bis hin zu elektronischem Schließsystem, um den Mieterinnen und Mietern eine zukunftsorientierte Infrastruktur zu bieten. Im Konzept zielt man auf den in Österreich immer noch am stärksten vertretenen Wirtschaftsbereich der KMU, die zugleich auch genügend Entwicklungsmöglichkeiten am Standort der Stege in Böheimkirchen haben.