Marlies Krause wurde vom Kärntner Bildungswerk für ihren langjährigen Einsatz für Kunst und Kultur ausgezeichnet.

HÜTTENBERG (pp). Im ehrwürdige Bergrichterhaus in Hüttenberg war am Freitag der Gailtaler Kabarettist und Musiker Jakob Pernull zu Gast. Gleichzeitig fand die Finissage der Austellung des bekannten Malers Gustav Janus statt.

Ein Höhepunkt des Abends war die Überreichung der Silbernen Ehrenmedaille für freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeit in der Erwachsenenbildung durch das Kärntner Bildungswerk an MarliesKrause, Obfrau vom Kulturverein Hüttenberg-Norikum. Karl Huber, Obmann des Kärntner Bildungswerkes St. Veit, nahm die Ehrung vor und würdigte in einer kurzen Ansprache die großartige Arbeit der rührigen Guttaringerin.

Unter den Gratulanten waren auch Bundesrat und Bürgermeister Josef Ofner, Dieter Vogl, Obmann der Kulturgemeinschaft Weitensfeld, Rosi Obweger vom Kärntner Bildungswerk, der ehemalige Amtsleiter von Guttaring, Günter Krause und der Hüttenberger Amtsleiter Kurt Steller.