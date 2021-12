Der Biohof Pichler steht für durch Qualität gekennzeichnete Bio-Produkte in Anbau und Vertrieb.



FRIESACH. Seit über 100 Jahren existiert der landwirtschaftliche Betrieb am Standort in Friesach. Biobauer Berthold Pichler und seine Familie spezialisierten sich dabei im Anbau von Erdäpfeln. Als bäuerlicher Direktvermarkter steht der Hof für regionale Herkunft und ausgezeichnete Bio-Qualität der Produkte, welche durch Gütesiegel wie jenes der AMA-Genussregion gekennzeichnet sind.

Lange Tradition

Die Geschichte des Hofes der Familie Pichler in Schwall reicht bis Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. War man anfangs noch mit der Milch- und Mastrinderhaltung beschäftigt, ist mittlerweile der Erdäpfelanbau das Markenzeichen der Familie. Mit dem Erdäpfelanbau wurde in den 1950er-Jahren gestartet. Ein weiterer, großer Meilenstein war 2015 die Umstellung auf die biologische Wirtschaftsweise. Mit den Kindern Ulrich und Valentina steht schon die nächste Generation in den Startlöchern.

Alle helfen mit

Die Haupterntezeit der Erdäpfel liegt zwischen Ende August und Anfang Oktober. Da werden natürlich alle Hände gebraucht. „Bei uns sind alle in die Arbeit am Hof mit eingebunden“, berichtet Berthold Pichler stolz. Gattin Silvia, seine beiden Kinder und auch Berthold Senior sind mit Begeisterung bei der Bewirtschaftung des Betriebes mit dabei. Ausgleich findet die gesamte Familie beim gemeinsamen Musizieren und beim Singen im Volksliedchor Althofen-Treibach.

Regionale Qualität

Auf rein biologischer Basis werden unter strengsten hygienischen Bedingungen ausgezeichnete Erdäpfelsorten wie Marabel, Valdivia, Ditta, Agria und Bionta angebaut und zum Verkauf angeboten. Durch die weite Fruchtfolge blieben die Erdäpfel von Krankheiten verschont. Das spiegelt sich auch in der Qualität der vielen verschiedenen Sorten wider. "Aufgrund dessen können wir hochwertige, regionale Produkte produzieren und unsere hohen Qualitätsstandards halten.“ Da Regionalität ein wichtiges Anliegen der Familie ist, sind sie mit ihrem Betrieb fixer Bestandteil der Marktplatz Mittelkärnten Gemeinschaft. Das Erfolgsrezept für den Anbau ist ein gut gehütetes Familiengeheimnis, das nur von Generation zu Generation weitergegeben wird.

---------------

Biohof Pichler vlg. Ragelle

Schwall 7

9360 Friesach

Tel.: 0664/1811260

biohofpichler.mittelkaernten@gmail.com