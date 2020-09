Gerlinde Zergoi-Wagner ist neue Direktorin der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in St. Veit.

ST. VEIT. Im zehnten Jahr ihrer Lehrverpflichtung an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in St. Veit übernimmt Gerlinde Zergoi-Wagner die Schulleitung. Sie tritt die Nachfolge von Walter Martitsch an, der mit Juli in den Ruhestand wechselte (Bericht siehe hier).

"Ich war bisher Schulqualitäts-Projektmanagerin und habe viele neue Entwicklungen an der Schule mitgetragen", sei ihre Bewerbung daher ein logischer Schritt gewesen. Die neue Schulleiterin hebt das hervorragende Verhältnis zu Martitsch und ihrem Team hervor, "sie unterstützen mich bei meinem Einstieg ganz stark und ich merke, dass ich willkommen bin".

Übernahme im "Corona-Jahr"



Gerlinde Zergoi-Wagner übernimmt die HLW in einem herausfordernden Jahr, "das aufgrund Corona fast unplanbar ist. Wir versuchen Projekte und Kooperationen zu reaktivieren, mitunter auch in digitaler Form". Internationale Kontakte pflegt man per Live-Stream. Bereits im April hätte ein großes Erasmus-Treffen an der Schule stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Krise wurde das Treffen auf November verschoben, und nun abgesagt. Schüler aus Finnland, den Niederlanden und Norwegen hätten bei Gasteltern gewohnt und ein umfangreiches Freizeitprogramm genossen. "Es war das Jahresprojekt einer 3. Klasse", bedauert sie die Absage.

Krise ebnet Weg für Digitalisierung



Die Corona-Krise nimmt die neue Direktorin auch als eine Chance wahr. Vor zwei Jahren hat man an der HLW mit der Digitalisierung begonnen, das ganze Kollegium wurde geschult. Jetzt erkennt man, wie bedeutend Digitalisierung an Schulen ist, sagt Zergoi-Wagner. "Schüler mit Verkühlungssymptomen können zu Hause bleiben und problemlos dem Unterricht per Live-Stream folgen".

Direktorin Gerlinde Zergoi-Wagner liegt praxisnaher Unterricht am Herzen.

Foto: Bettina Knafl

hochgeladen von Bettina Knafl

An der HLW St. Veit unterrichten 47 Lehrer an die 430 Schüler. Diese stammen Großteils aus den Bezirken St. Veit und Feldkirchen sowie der Steiermark und Klagenfurt.

Rechnungswesen und Betriebswirtschaft in englischer Arbeitssprache wird Zergoi-Wagner auch künftig in einer Klasse unterrichten. "Als Direktorin muss ich am Puls der Zeit sein, meine Schüler verstehen und einen Bezug zu ihnen haben. Denn Schüler und Anforderungen ändern sich. Auch versteht man das Kollegium besser, wenn man man selbst im Unterricht steht".

Ebenfalls wichtig ist der 47-Jährigen ein gutes Verhältnis zu den Eltern. "Sie sind unsere Kooperationspartner und haben ja eine Erwartungshaltung an die Schule", sagt Zergoi-Wagner.

Praxis im Unterricht



Zergoi-Wagner arbeitete in der Privatwirtschaft, unter anderem war sie in einem großen Konzern 15 Jahre in der Produktentwicklung und im internationalen Management tätig. Viele Dienstreisen und ihre zwei Kinder gaben den Ausschlag, dass sich die Klagenfurterin für eine Lehrtätigkeit entschied. "Ich wollte mein Wissen vermitteln", legt sie im praxisnahen Unterricht viel wert. In Zukunft will sie verstärkt Kooperationen mit lokalen Wirtschaftsunternehmen aufnehmen. "Wir müssen die Ausbildung der Schüler wissen, was am Arbeitsmarkt erwartet wird, enger mit den Unternehmen zusammenarbeiten".

An der Schule möchte sie den Unterricht in der Arbeitssprache vermehrt ausbauen. So könnten Gegenstände wie internationale Informatik oder Psychologie in Englisch unterrichtet werden.

Im 10. Jahr ihrer Lehrtätigkeit an der HLW St. Veit übernimmt Zergoi-Wagner nun die Schulleitung.

Foto: Bettina Knafl

hochgeladen von Bettina Knafl

Zwischen dem 3. und 4. Jahr sind die Schüler verpflichtet, ein drei-monatiges Pflichtpraktikum zu absolvieren. Viele Schüler zieht es dabei ins Ausland. "Wir planen und vermitteln unsere Schüler ins Ausland. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr die Aufenthalte möglich sind", seien diese Auslandsaufenthalte wichtige Erfahrungen für die Schüler und würden offen für Europa machen.

Lebenslanges lernen



Ihren Schülern gibt sie folgenden Leitsatz mit auf den Weg: "Alles was ihr möchtet könnt ihr erreichen. Ihr müsst nur wollen". Neben Bildung und Selbstbewusstsein gibt es noch einen elementaren Aspekt, den Zergoi-Wagner den Schülern vermitteln will: lebenslanges lernen.

Zur Person

Gerlinde Zergoi-Wagner, Jahrgang 1973, ist gebürtige Niederösterreicherin. Der Liebe wegen verschlug es sie nach Kärnten: Bei der Schulsportwoche in der 2. Hak am Mondsee lernte sie ihren Mann, der sich mit der HTL Klagenfurt ebenfalls auf Schulsportwoche befand, kennen. Nach dem Wirtschaftsstudium zog sie nach Kärnten.

Zergoi-Wagner wohnt in Ebenthal, ist verheiratet und Mutter eines 18-jährigen Sohnes und einer 16-jährigen Tochter. Zu ihren Hobbys zählen reisen, laufen, lesen, wandern und lernen.