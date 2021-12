Glück im Unglück - in einer Wohnung in St. Veit brannte Essen auf einem eingeschalteten Herd.



ST. VEIT. Das hätte schlimm ausgehen können. In einer Wohnung in St. Veit war am Abend des Stefanitages gegen 22 Uhr der Herd offenbar eingeschaltet und Essen aufgesetzt. Das Essen begann zu brennen. Die Feuerwehr St. Veit konnte über den Balkon in die Wohnung eindringen und einen Wohnungsbrand verhindern.