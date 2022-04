Im Rahmen einer Gemeindeserie portraitiert MeinBezirk.at die Kärntner Gemeinden. Mit Gurk stellen wir diesmal eine geschichtsträchtige Gemeinde vor, die weit über die Grenzen Kärntens bekannt ist.

GURK. Inmitten des idyllischen Gurktales liegt die Marktgemeinde Gurk. Vor allem bekannt für ihren imposanten Dom, kann die Gemeinde auch mit jeder Menge Kultur und Spiritualität sowie Brauchtum und religiöser Kunst vergangener Epochen in Kärnten punkten. Das Bistum Gurk feiert im heurigen Jahr 950-jähriges Bestehen - mehr zu Geschichte und Entstehung. Geschichte und Entstehung . Neben diversen Straßensanierungen will sich Bürgermeister seit dem Jahr 2021, Siegfried Wuzella, für das Entstehen einer E-Tankstelle einsetzen - was sich hinsichtlich Bildungszentrum und Wegenetz so tut.

Gurk und ihre Schätze

Neu eröffnet wurde im Mai 2014 die Schatzkammer Gurk und Haus der Heimat gewährt ebenso einen repräsentativen Einblick in die religiöse Kunst vergangener Epochen in Kärnten.

Das berühmte Gurker Fastentuch sowie die Spuren der Heiligen Hemma laden ebenfalls zu einem einzigartigen Besuch nach Gurk.

Aktiv unterwegs

Wer sich aktiv betätigen will, findet herrliche Wanderwege, Radstrecken, Tennisplätze, ein Freibad und sogar eine Schießanlage vor. Ein breites Spektrum an Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen sorgt dafür, dass auch dem weniger sportlichen Gast nie langweilig wird - wie die engagierte Landjugend Pisweg seit mittlerweile 70 Jahren stolz beweist. Auch findet Ende Mai im Stift Gurk ein interessanter Workshop mit Christina Merl statt - mit der Kraft der Natur soll man seine eigene Schaffenskraft fern der Hektik des Alltags wiederfinden - hier mehr zum "Poetry & Qigong Retreat" . Dass Tradition ein Wort ist, dass man in Gurk großschreibt, merkt man an dem Zusammenhalt innerhalb der Vereine, wie beispielsweise dem Männergesangsverein und Bänderhutfrauen .



