In der 1. Klasse C kommt es am Sonntag (11 Uhr) zum Spitzenspiel zwischen dem SC Kappel und dem Friesacher AC. Schon am Freitag (19 Uhr) treffen der SV Kraig und der SK Treibach im Kärntner-Liga-Derby aufeinander.

KAPPEL, KRAIG (stp). Nach der 1:3-Auftaktniederlage empfängt der SC Kappel am Sonntag (11 Uhr) den zweiten Titelfavoriten in der 1. Klasse C aus Friesach. Auch Kappel ist mit hohen Ambitionen in die neue Saison gestartet, schon im Winter hat Charly Schweighofer das Traineramt übernommen. Mit Mark Steinberger (Schienbeinbruch) und Sasa Bakaric (Leberriss) haben die Kappler aber schon in der Vorbereitung zwei wichtige Stützen verloren.

"Das sind zwei Fixposten in der Aufstellung, die nur schwer zu ersetzen sind", so Schweighofer, der aber gegen Friesach wieder auf drei Stammkräfte zurückgreifen kann, die gegen St. Veit noch gefehlt haben. Mit Fabian Prieger (Eberstein) steht ein Neuer im Kader der Kappler. Durch den Abgang von Bernhard Witschnig zu den Treibach Juniors hat Raphael Proprentner den Platz zwischen den Pfosten sicher.

Vidreis: "Zu früh für den Blick auf die Tabelle"



"Jedes Spiel fängt bei Null an, wir wollen das Derby gegen Friesach natürlich gewinnen", lässt Schweighofer eine Kampfansage Richtung einen Friesacher AC los, der in der ersten Meisterschaftsrunde ebenfalls enttäuscht hat. Am eigenen Platz kam die Vidreis-Elf gegen Steuerberg mit 1:4 unter die Räder, lässt die ersten Punkte im Titelkampf mit St. Veit liegen. "Ich schaue erst nach 7-8 Runden auf die Tabelle, jetzt ist es dafür noch zu früh", sagt Günther Vidreis, der gegen Kappel auf Bernhard Neuwirth (Schulter) und Mario Linzer (Knöchel) verzichten muss. Zudem ist Marko Pirker fraglich.

"Kappel hat sich trotz neuem Trainer nicht viel verändert. Auch wir werden taktisch nicht viel zur Steuerberg-Partie ändern", so Vidreis, der beim 1:4 nur mit der Chancenauswertung gehadert hat. "Die Einstellung hat nicht gepasst, vielleicht haben die Spieler gedacht es geht so leicht weiter wie letztes Jahr."

Kraig empfängt Treibach zum Derby

Zum großen Bezirksderby kommt es schon am Freitag (19 Uhr) in Kraig. Der SK Treibach ist mit einem 5:0-Sieg fulminant in die neue Saison gestartet. Trainer Martin Kaiser tritt aber auf die Euphorie-Bremse: "Ich bleibe dabei: Favoriten sind immer noch andere Vereine. Für uns war es natürlich ein Auftakt fürs Selbstvertrauen. Das Abwehrverhalten gegen den Ball war sehr gut."

Auswärts beim SV Kraig - bei dem einige Ex-Treibacher im Kader stehen - erwartet sich Kaiser ein gänzlich anderes Spiel, in dem er auf die Verletzten Lukas Pippan (gebrochener Finger) und Julian Salentinig (Hüfte) verzichten muss. "Kraig hat sich auch gegen Feldkirchen nicht versteckt. Wenn meine Mannschaft den Kampf nicht annimmt, werden wir das nicht gewinnen", so Kaiser.

Weitensfelder: "Haben Reaktion gezeigt"



Sein Gegenüber Stefan Weitensfelder muss ebenfalls auf drei Schlüsselspieler verzichten. Antonio Vavpic muss sich erneut einer Schulter-OP unterziehen, fällt mindestens ein halbes Jahr aus. Auch Leo Ibrahimi (Muskelsehnenriss) und Nico Holzer (Schulter) fehlen gegen Treibach.

Das 0:0 gegen Feldkirchen war für Trainer Weitensfelder nach dem 1:2-Cup-Aus gegen St. Veit ein Schritt in die richtige Richtung: "Wir haben eine Reaktion gezeigt, hätten gewinnen müssen. Es hat sich abgezeichnet, dass wir uns leichter tun, wenn wir nicht selbst das Spiel machen müssen." Einen ähnlichen Spielverlauf erwartet er sich auch gegen Treibach. "Wir müssen Lösungsansätze finden, werden Nadelstiche setzen und wollen gegen den Aufstiegskandidaten Nummer Eins punkten."