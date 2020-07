Der SK Treibach beginnt die neue Meisterschaftssaison in der Kärntner Liga am Freitag (19 Uhr) gegen den VST Völkermarkt. Trainer Martin Kaiser musste drei Stammspieler ziehen lassen, die junge Garde von den Juniors soll einspringen.

ALTHOFEN (stp). "Es hat sich in der Liga einiges getan - sowohl bei uns als auch bei den anderen Vereinen", sagt Martin Kaiser. Während sich Vereine wie KAC, LEndorf oder Köttmannsdorf gut verstärkt haben, mussten die Treibacher drei ihrer Stammkräfte ziehen lassen. Fabio Miklautz wechselt zu Unterligist Grafenstein, Andreas Warmuth spielt nun bei Liga-Konkurrent St. Jakob. Für Daniel Kreuzer steht mit dem Wechsel zu den WAC Amateuren nun sogar der mögliche Sprung in die Bundesliga offen. "Das ist auch für uns der Beweis, dass wir gut gearbeitet haben. Ich hoffe natürlich, dass es für Daniel weiterhin so gut klappt", so Kaiser.

Juniors sollen Abgänge kompensieren



Die leeren Plätze im Hauptkader der Kurstädter sollen heuer die jungen Kicker, die aus der Juniors-Mannschaft dazu stoßen füllen. Kaiser: "Wir haben bewusst keine Raketen geholt, versuchen den jungen Spielern die Chance zu geben. Wir trainieren ja alle gemeinsam. Ich hoffe, dass da heuer einer in der Kampfmannschaft explodiert." Philip Matschnigg und Lukas Pippan sollen fix ihre Einsatzminuten bekommen. Auch Felix Auer oder Alexander Kerhe gehören zu den Kandidaten.

Kaiser: "Druck liegt nicht bei uns"



Nachdem die Treibacher in den letzten beiden Jahren immer als Titelkandidat gehandelt wurden, sind es heuer andere Mannschaften, die liefern müssen, weiß Kaiser: "Der KAC, Gmünd und Ferlach sind sicher die heißesten Anwärter für ganz vorne. Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir auch vorne mitspielen und jeden schlagen können. Der Druck liegt aber ganz klar bei den anderen, da sie sich verstärkt haben, wir aber nur Abgänge hatten."

Auftakt gegen Völkermarkt



Gegen Völkermarkt erwartet sich Kaiser einen Sieg, betont jedoch die Schwierigkeiten: "Wir hatten aufgrund unserer intensiven, aber kurzen Vorbereitung immer Probleme gut in die Liga zu starten. Ich habe Völkermarkt im Cup beobachtet, sie haben ähnlich wie wir eine junge Mannschaft. Wir wollen aber natürlich drei Punkte holen."