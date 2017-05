Unter dem Motto "Best of 30 Jahre" lädt die Trachtenkapelle St.Donat / Glandorf am Samstag, dem 13. Mai um 19:00 Uhr zu ihrem Jubiläumskonzert in die Blummenhalle St. Veit ein.



Unter der Leitung von Kapellmeister Albert Brandstättert werden dem Pubilikum Hits und die besten Kläge aus den letzten 30 Jahren präsentiert.

Durch das Programm wird Gernot Zechner führen!