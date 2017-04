AT

Die Stadtkapelle St. Veit lädt zum Konzert.



Das Konzert findet am Samstag, den 29.4. in der Blumenhalle statt.

Beginn ist um 18.30 Uhr.



Mitwirkende sind die Stadtkapelle St. Veit an der Glan, Projern Gospel Singers und das Jungendorchester der Stadtkapelle St. Veit und des MV Grafenstein.