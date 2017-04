Vespas drehen wieder ihre Runden

St. Veit : ÖAMTC Fahrtechnikzentrum |

ST. VEIT. Am Samstag, dem 29. April, findet im ÖAMTC Fahrsicherheitszentrum in Mail zum achten Mal das zwölf Stunden Vesparennen "Springrace" statt. Das Teilnehmerfeld des Rennens erstreckt sich sich über ganz Europa. Pro Team, bestehend aus einem Roller mit drei Fahrern, werden ca. 700 Runden zu je 1,2 km absolviert. Mensch und Maschine gehen dabei an ihre Grenzen, weswegen die Teilnehmer im Vorfeld ein eigenes Konditionstraining absolvieren. Sollten Probleme am Fahrzeug auftauchen, werden auch Motoren in Rekordzeit getauscht.

Nicht nur das Rennen ist für die Zuseher ein absolutes Highlight, auch die Boxengasse ist für Interessierte offen und man kann dabei die Hektik, Schrauberei, Freude, Enttäuschung, Anspannung der Motorsportenthusiasten hautnah miterleben.