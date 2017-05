Ein Tag - drei Kirchen

, Sankt Veit an der Glan AT

Mit "Kultur.Raum.Kirche" geht es am Samstag auf Pilgerreise.

BEZIRK ST. VEIT, BLEIBURG. "über.land" ist das Motto der Pilgerreise von "Kultur.Raum.Kirche", bei der an einem Tag gleich drei Kirchen gemeinsam mit "Hortus Musicus" bereist werden. Start ist am Samstag, 20. Mai, um 14 Uhr in Tanzenberg, wo es mit dem Bus nach Heiligengrab bei Bleiburg, dann weiter nach Maria Waitschach und nach Projern geht. Die Sänger von "Hortus Musicus" werden an diesem Tag das komplette Werk der Osterliturgie (Responsorien von Carlo Gesualdo) in den drei verschiedenen Kirchen zum Besten geben.



Als kunsthistorische Reiseleiterin fungiert Rosmarie Schiestl, für Eintopf und Reindling sorgen Martina Tuschek und Hanni Puntschart.



Karten/Infos: 04223/290 79