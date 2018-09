HCB: FPÖ übt Kritik an SPÖ-Vertretern im Landtag

21.09.2018, 16:14 Uhr

K20-Einhausung ist keine Lösung des Problems. FPÖ fordert schnellstmöglich endgültige Sanierung

GÖRTSCHITZTAL. Harte Kritik an der Kärntner SPÖ üben heute Landesparteisekretär Bürgermeister Josef Ofner und LAbg. Bürgermeister Franz Pirolt. Anlass ist die gestrige Debatte betreffend das HCB-verseuchte Heu im Kärntner Landtag.„Die SPÖ-Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin von Klein St. Paul Gabriele Dörflinger war bei der Debatte nicht anwesend bzw. verließ den Saal. Das beweist die Ignoranz der SPÖ gegenüber den Anliegen der Görtschitztaler Bevölkerung“, kritisieren Ofner und Pirolt. Auch Umweltlandesrätin Sara Schaar werde kritisiert, weil sie keine Wortmeldung zum Thema abgab.Die Einhausung der Altlast K20 in Brückl sei keine Lösung des Problems, so die FPÖ-Vertreter. „Bei der Einhausung handelt es sich im wahrsten Sinn des Wortes um ein Zudecken des Problems, aber nicht um eine Beseitigung des Problems. Wir fordern eine schnellstmögliche endgültige Sanierung der Altlast K20, unter Einbindung des Bundes und des Landes Kärnten“, so Ofner und Pirolt. Beide schließen sich den Forderungen des „Zukunftskomitee Görtschitztal“ an.Einmal mehr kritisieren Ofner und Pirolt, dass die Entsorgung der HCB-verseuchten Heuballen unter strengster Geheimhaltung erfolgt ist. „Was gab es hier zu verbergen?“