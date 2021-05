Rückblick 2021 *** Wetterkapriolen im Mai *** Meteorologischer Sommerbeginn am 1. Juni 2021

NÖ. Dieses Jahr spielt das Wetter komplett verrückt, möchte man meinen. Während im Feber die Quecksilbersäule kräftig anstieg (z.B. wurden in Weigelsdorf und Berndorf, Bezirk Baden, sowie in Reichenau a.d. Rax, Bezirk Neunkirchen, bereits 22 Grad gemessen) und es zum meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März 2021 für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich warme Temperaturen gab, so waren uns im sogenannten Wonnemonat Mai sehr viele stürmische, kalte Regentage beschert.

Wo in den vergangenen Jahren im Mai in so manchen Regionen schon mit Badewetter und eventuell mit einer ersten Hitzewelle zu rechnen war, gab es dieses Jahr vielerorts noch Nachtfrost und in manchen Gegenden sogar winterliche Verhältnisse, also von frühlingshaften, geschweige denn sommerlichen Temperaturen gar keine Spur. Bis auf eher seltene Sonnenfenster war es oft regnerisch, windig und kalt! ... Hat jemand von Euch schon erlebt, dass man im Mai warme Kleidung anziehen musste oder dass es notwendig wurde, die Heizung aufzudrehen? Eben. Ich nämlich auch nicht, aber im diesjährigen Mai war das einige Male der Fall!

Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Wetterlage ab dem meteorologischen Sommeranfang (Dienstag, 01.06.2021) nun endlich bessert und die vom Wetterdienst für den Juni vorausgesagten Durchschnittswerte von 13 bis 23 Grad zumindest nicht unterschritten werden.

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen einen erfreulichen Sommerbeginn!

Viel Vergnügen und liebe Grüße Silvia