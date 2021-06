Der Club 41 Styria veranstaltet heuer wieder das Charity Pinguinrennen presented by BMD Business Software.

STEYR. In diesem Jahr wird die Veranstaltung erneut unterhalb des Kraftwerkes Garsten bis zur Zwischenbrücke stattfinden. Am 10. Juli sollte eigentlich das Drachenbootrennen „Gemeinsam im Boot „ stattfinden, doch coronabedingt hat der Club das für den Herbst geplante Charity-Pinguinrennen vorverlegt. Heuer stehen dem Club mehr als 400 Pinguine von der Firma XXX-Lutz zur Verfügung, wo jeder einzelne von ihnen gutes tun kann. Knapp 40 Minuten brauchte im letzten Jahr der schnellste Pinguin für die knappen vier Kilometer auf der Enns.

Alles was für eine erfolgreiche zweite Auflage noch benötigt wird, sind viele Pinguinpaten, die es möglich machen eine große Pinguinschar die Enns runterzuschicken. Der Club 41 Styria möchte mit den 50 Euro für eine Patenschaft Menschen und bedürftigen Familien in und rund um Steyr helfen. Gerade die Coronapandemie hat gezeigt, dass es bei bei einigen Menschen finanziell zwickt und genau da möche sich der Club unkompliziert einbringen. Mit BMD Business Software hat die Charityveranstaltung einen tollen Hauptsponsor gefunden.

Mehr Information zu Patenschaften sind unter gemeinsamimboot.at zu finden bzw. kann man gleich dirkekt unter info@gemeinsamimboot.at eine Patenschaft erwerben.

Der schnellste Pinguin beschert dem Paten übrigens einen kostenlosen Startplatz für ein Team für das Drachenbootrennen im Münichholz 2022.

Start ist am 10. Juli um 14 Uhr beim Kraftwerk Garsten. Zieleinlauf: ca. 14.40 Uhr bei Zwischenbrücken.