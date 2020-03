Am 05.03.2020 durften 25 Schüler*innen der HLW Steyr einen besonderen Gast begrüßen - den in Damaskus geborene Schriftsteller Omar Khir Alanam.

Omar wollte nicht in Assad`'s Armee töten oder sterben und floh 2014 über den Libanon, der Türkei nach Österreich. Er lernte Deutsch im Flüchtlingsheim Gratkorn mittels YouTube-Videos und indem er Gespräche mit Passanten auf der Straße oder in Parks führte. Nach drei Jahren sprach Omar so gut Deutsch, dass er bei den österreichischen Poetry Slam Meisterschaften den dritten Platz er-reichte. Ein Verleger wurde dabei auf ihn aufmerksam und sein erstes Buch erschien – „Danke! Wie Österreich meine Heimat wurde.“ Ein weiteres Buch von ihm ist in Produktion.

An der HLW-Steyr präsentierte er dem jungen Publikum im Alter von 15/16 Jahren eine seiner Geschichten, die er bei Poetry-Slam-Auftritten vorträgt. (Krieg, Flucht, Angst, aber auch Menschlichkeit und Hoffnung sind einige thematische Beispiele).

Im Anschluss daran inspirierte er die Mädchen und Jungen dazu, selbst aktiv zu werden.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Viele Texte mit sehr interessanten, unterschiedlichsten Themen wurden verfasst und v.a. auch vorgetragen.

Der Workshop ist wirklich gut angekommen. „Ich habe mich richtig austoben können beim Schreiben, da keine Textart und kein Thema vorgegeben waren“, lautet z.B. eine begeisterte Rückmeldung. Alles in allem hat Omar Khir Alanam sicher viele dazu motiviert, mehr zu schreiben.

Resümee der Jugendlichen: „Wir würden den Workshop jederzeit wieder machen und können ihn nur weiterempfehlen!“