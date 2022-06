An 29 aktive Sportler und 37 Funktionäre aus Oberösterreich überreichte Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Landessportorganisation (LSO), Union-Präsident Franz Schiefermair, das Landes-Sportehrenzeichen in Silber. Über die Auszeichnung in Gold freuten sich 13 aktive Sportler und 37 Funktionäre.

STEYR-LAND. „Herzliche Gratulation all diesen Persönlichkeiten des oberösterreichischen Sports zur verdienten Auszeichnung. Die Liste der Geehrten steht für viele großartige Erfolge und zeigt einmal mehr das enorme Engagement und die sportliche Vielfalt in unserem Bundesland“, betonte Landesrat Achleitner. Aus dem Bezirk Steyr-Land wurden Josef Kaltenberger, Günther Kellnreitner und Walter Hopf mit dem Landessportehrenzeichen in Gold und Günther Briedl und Friedrich Steinparz mit dem Landessportehrenzeichen in Silber ausgezeichnet.

LR Achleitner: „Mit der Verleihung des Landes-Sportehrenzeichens

sagen wir DANKE für die besonderen Dienste rund um den Sport.“

„Sport ist eine Lebensschule und die Basis für ein aktives und gesundes Leben, ebenso aber auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und eine Bereicherung für den Tourismus“, so Landesrat Achleitner weiters. Daher habe der Sport in Oberösterreich einen besonders hohen Stellenwert: Mit 2.500 Sportvereinen und rund 200.000 ehrenamtlich engagierten Menschen gibt es in keinem anderen Bereich des sozialen Lebens einen so hohen Anteil an Ehrenamtlichen. „Das Land Oberösterreich ist dankbar und stolz, dass so viele Menschen ihr Leben dem Sport widmen und darin sehr erfolgreich sind. Die verliehenen Ehrenzeichen stellen ein ganz besonderes Zeichen der Wertschätzung für außergewöhnliche Leistungen im und für den Sport dar", betonten Landesrat Achleitner und Präsident Schiefermair.

GOLD

Josef Kaltenberger

ATSV Laussa

Seit über 40 Jahren engagiert sich Josef Kaltenberger als Funktionär, seit 20 Jahren als Vereinsvorsitzender des ATSV Laussa. Unter seinem Vorsitz wurden die Sektionen Stocksport und Zielsport gegründet sowie der Bau einer Asphaltanlage für Laussa umgesetzt. Josef Kaltenberger führt seinen Verein seit jeher mit Bedacht, Weitblick und Gespür für Anliegen seiner Mitglieder. Das hat ihn über die Jahre zu einer wahren Institution des ATSV Laussa gemacht.

Günther Kellenreitner

Sportverein Gaflenz

Günther Kellnreitner ist dem SV Gaflenz seit seiner Gründung im Jahr 1969 verbunden; so war er in den vergangenen 53 Jahren immer in führender Position für „seinen“ Verein tätig. Von 1970 bis 2019 leitete er die Fußball-Sektion, 1996 übernahm er die Obmannschaft. Günther Kellnreitner gilt als die tragende Säule des SV Gaflenz und die Seele, die den Verein zusammenschweißt.

Walter Hopf

ASKÖ ESC Weyer

Seit 1979 engagiert sich Walter Hopf für den ASKÖ Eisstocksportclub Weyer und in dessen Vorstand. Seit 1984 ist er Vereinsvorsitzender und setzt sich in dieser Funktion seit rund 38 Jahren mit Leib und Seele für den Stocksport ein. Walter Hopfs Einsatz ist es maßgeblich zu verdanken, dass das herausfordernde Projekt Ausbau und die Sanierung der Sportanlage erfolgreich umgesetzt werden konnte.

SILBER

Günther Briedl

Sportverein Forelle Steyr Kanu

Der Präsident des Österreichischen Kanuverbandes engagiert sich seit 2004 als Obmann des Sportvereins Forelle Steyr Kanu; 2014 übernahm er zudem die Obmannschaft für den Hauptverein SV Forelle Steyr. Günther Briedl zeichnen neben seinen persönlichen herausragenden sportlichen Leistungen im Kanusport insbesondere seine Einsatzbereitschaft und sein Engagement im Nachwuchsbereich aus. Hier ist insbesondere „Klasse im Boot“ hervorzuheben: ein Event mit Drachenbootrennen mit bis zu 6.000 teilnehmenden Kindern an 10 Tagen.

Friedrich Steinparz

LAC Amateure Steyr

Friedrich Steinparz ist seit 1992 in verschiedenen Funktionen für den Leichtathletikclub Steyr tätig. Ob als Kassier-Stellvertreter, als Obmann-Stellvertreter oder seit 2004 als Obmann – Friedrich Steinparz legt besonders Wert auf ein gutes Miteinander im Verein. Er hat immer ein offenes Ohr für Anliegen des Vorstands und der Mitglieder und packt mit an, wo er nur kann.