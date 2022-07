Der Countdown für die 25. Beachvolleyballshow am Freitag und Samstag, 8., 9. Juli, in Steyr läuft.

STEYR. Neben zehn Firmenteams – darunter auch die Titelverteidiger von High Jump – kämpfen acht Profi-Paarungen um den Sieg. Ebenso sehenswert: das Promi-Duell mit Sportlern der Energie-AG-Familie gegen die Black Wings vor dem Spiel der Profis um Platz 3 am Samstag.

Rekordsieger Stapelfeldt & Fockenberger

Unter den Zuschauern: Die Rekordsieger der Beachvolleyballshow, Guido Stapelfeldt und Helmut Fockenberger. Was heute zu den spektakulärsten Sport-Events in Steyr gehört, hat vor 26 Jahren noch recht unprofessionell begonnen: Ohne Tribüne, ohne Bar, dafür gab's ein paar Biertische und Sonnenschirme, damals noch in der Enge. Hätte Organisator Fritz Hampel zu diesem Zeitpunkt schon geglaubt, welche Dimension das Event Jahre später annehmen wird? Wohl kaum. „Vom Zulauf her dürfen wir uns definitiv nicht beschweren, das ist immer wieder der Wahnsinn“, staunt Hampel selbst über den Erfolg seiner Show.

Fritz Hampel und sein Team vom VBC stellen zum 25. Mal den Stadtplatz Kopf.

100 Tonnen Sand & Schnäppchenjagd

Nur beim Indoor-Volleyball könnten es, ginge es nach Hampel, mehr Zuschauer sein: „Gute Musik gibt's ja in der Halle auch.“ Für die Jubiläumsausgabe erhofft er sich schönes Wetter: „Bitte kein Regen und kein Gewitter – das hätte sich die Veranstaltung definitiv verdient.“ 100 Tonnen Sand sorgen am Freitag und Samstag wieder für den nötigen Untergrund mitten am Steyrer Stadtplatz. Wie im Vorjahr wird das Areal abgesperrt sein. Ein Tagesticket kostet fünf Euro. Am Samstag können Schnäppchenjäger zwischendurch einen Abstecher zum Gewerbeflohmarkt machen.

„Verein hilft Verein“

Für kühle Getränke sorgen die Gastgeber von der Union VBC Steyr. Passend zur 25. Ausgabe können Zuschauer edle Jubiläumstropfen in drei verschiedenen Größen erwerben. Pulled Pork, Burger in drei Varianten, Ripperl, Pommes und weitere Schmankerl kredenzt ganz nach dem Motto „Verein hilft Verein“ der Curling Club Steyr.

