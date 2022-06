Im Beisein der Zweiten Präsidentin des OÖ Landtages Sabine Binder, des Bezirksparteiobmannes der FPÖ Steyr Land Nationalratssabgeordneter Gerhard Deimek sowie Bezirksgeschäftsführer Gemeinderat Uwe Pichler wurden kürzlich bei einer Veranstaltung im Gasthaus Mayr in St. Ulrich langjährige Mitglieder der FPÖ Steyr-Land geehrt.



ST. ULRICH. Neben Ehrungen zu zehn jähriger, 25- jähriger und 40-jähriger Parteizugehörigkeit ist besonders zu erwähnen, dass mit der Landtagsabgeordneten außer Dienst Kornelia Haselsteiner aus Pfarrkirchen bei Bad Hall auch eine Persönlichkeit geehrt wurde, die bereits seit mehr als 50 Jahren Mitglied der FPÖ ist. Nachdem Haselsteiner in ihrer politischen Laufbahn zahlreiche Aufgaben und Ämter innegehabt hat, engagiert sie sich nun bei vielen karitativen und sozialen Projekten.

„Gerade in der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, sich so lange bei Parteien oder Vereinen zu binden. Daher gilt unser Respekt , unsere Hochachtung und unser Dank allen, die sich großteils in ihrer Freizeit dafür engagieren und ihr Wissen und Können auch unter oft schwierigen Bedingungen in die Parteiarbeit einbringen“ so der Bezirksparteiobmann Nationalratsabgeordnete Deimek abschließend.