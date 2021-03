Seit Februar produziert Marina Schmid gesunde Leckerlis für Hunde.



ASCHACH. "Ich war längere Zeit wegen einer schweren Krankheit im Krankenstand und da dachte ich mir, ich backe für meine beiden Hunde gesunde, chemiefreie Leckerli", erzählt Marina Schmid über die Entstehungsgeschichte von "Lucky Bakery". Ihre Freunde waren total begeistert davon und wollten auch Leckerli für ihre Hunde. "Und so kam es, dass es immer mehr wurden. Und das Backen hat mir richtig viel Spaß gemacht. So habe ich beschlossen, mich selbstständig zu machen."

Zuhause in Aschach hat Schmid, die zwei Golden Retriever besitzt, eine kleine Bäckerei eingerichtet. "Wir produzieren chemiefreie, gesunde Hundeleckerlis. Unsere Produkte werden in Handarbeit hergestellt."

Im Sortiment sind Trainingsleckerli (Apfel-Karotten, Banane-Topfen, Zucchini-Topfen, Himbeer-Joghurt, Thunfisch-Emmentaler, Leberwurst), Glückspfoten und Glücksknochen aus Thunfisch und Leberwurst, Power Riegel (Himbeer-Joghurt-Honig-Haferflocken oder Bio-Schafskäse-Haferflocken), Immun-Aktiv-Drops mit Propolis und verfeinert mit Leber und Zahnputzsticks. Bestellt wird über den Online-Shop oder per Telefon. "Ich verschicke die Produkte oder man kann sie auch nach Terminvereinbarung bei mir in der Bäckerei abholen", so Schmid.

Infos: lucky-bakery-marina-schmid.at