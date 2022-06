Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner: „Neues Gründungsprogramm Tourismus-Inkubator fördert kreative Start-Ups in unserem Bundesland – insgesamt 8 Projekte ausgezeichnet“

BAD HALL. Acht Start-Ups aus dem neuen oö. Pilotprojekt „Tourismus-Inkubator“ wurden nun im Schlosshotel Mondsee von Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner ausgezeichnet, darunter auch eines aus Bad Hall. Der im Vorjahr gestartete Tourismus-Inkubator ist ein eigenes Gründungsprogramm für junge und kreative Menschen in Tourismus, Hotellerie und Freizeitwirtschaft. „Die Initiative soll dazu beitragen, innovative, digitale und langlebige Geschäftsmodelle für einen erfolgreichen Tourismus der Zukunft in Oberösterreich hervorzubringen“, unterstrich Landesrat Achleitner im Rahmen der Verleihung. Die besten Ideen werden vom Wirtschafts- und Tourismusressort des Landes OÖ, der Standortagentur Business Upper Austria, der Oberösterreich Tourismus GmbH und der tech2b Inkubator GmbH beraten, begleitet und gefördert.

„Start-ups und Unternehmensgründungen sind für den Tourismus von großer Bedeutung. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von neuen touristischen Angeboten und tragen zur Wettbewerbsfähigkeit und zum Strukturwandel in der Branche bei. In der Pilotphase der vergangenen Monate wurden acht Start-ups begleitet und konnten erste Umsetzungen erfolgreich realisiert werden. Damit konnten wertvolle Erfahrungen für das Förderprogramm gesammelt und vor allem nachhaltige Tourismusprojekte auf den Weg gebracht werden, die mit der ‚Start-up-Sponsion‘ in Mondsee ausgezeichnet und in den Echtbetrieb übergeleitet wurden“, unterstrich Landesrat Achleitner.

„Der Tourismus-Inkubator startet mit Juli 2022 bereits in die zweite Runde, in der neun neue Projekte unterstützt werden“, kündigte Landesrat Achleitner weiters an.

Das ausgezeichnete Projekt aus Bad Hall im Detail:

Die gofellow App ermöglicht Menschen, die etwas verändern, etwas Neues erleben oder einfach dem Alltag entfliehen möchten, an Challenges teilzunehmen. Freizeiteinrichtungen wie Zoos, Gemeinden oder Tourismusverbände können die App zum Beispiel für eine Schnitzeljagd, ein Quiz oder eine Umweltaktion nutzen. Es gibt Muster-Challenges von gofellow, Freizeiteinrichtungen können aber auch eigene erstellen und die Belohnung festlegen. „Erledigt der User eine Challenge, bietet sich neben dem positiven Erlebnis die Chance auf eine Belohnung. Die User tun also etwas Gutes für sich selbst oder für die Umwelt und werden dafür belohnt“, betonen die Geschäftsführer Harald Eriksson und Christian Marschalek.

Die Leistungen des oö. Tourismus-Inkubators:

Start-ups werden in der Umsetzung ihrer Idee, der Entwicklung eines nachhaltigen, zukunftsorientierten und zugleich finanzierbaren Businessplans und einem darauf abgestimmten Geschäftskonzept sowie beim Beantragen weiterer Fördermittel unterstützt. Sie erhalten zwölf Monate lang eine branchenspezifische und strategische Gründungsberatung und Begleitung durch die Experten von tech2b, Business Upper Austria sowie Oberösterreich Tourismus und einen nicht rückzahlbaren Barzuschuss von 10.000 Euro.

Die Jungunternehmer und Gründer können außerdem an einem fachspezifischen und gründungsrelevanten Weiterbildungsprogramm teilnehmen. Ein hochkarätiges Team aus Mentoren – sowohl aus Tourismus und Hotellerie als auch aus der Start-up-Szene – begleitet die Start-ups. Die Gründer profitieren vom umfangreichen tech2b-Partnernetzwerk sowie vom Branchennetzwerk des Oberösterreich Tourismus und der Business Upper Austria. Dazu finden regelmäßig Austauschtreffen statt und die beteiligten Partner unterstützen die Marktkommunikation der Start-ups über ihre Kanäle. Informationen unter: www.tech2b.at/gruenden-tourismus.