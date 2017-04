Firmung, Florianimesse und Pfarrkaffee in Behamberg

28.04.2017, 12:12 Uhr

Florianimesse

Pfarrkaffee

Am Sonntag, 7. Mai findet die Florianimesse der Behamberger Feuerwehren um 10.15 Uhr in der Pfarrkirche Behamberg statt. Diese Messe wird vom Damen-Feuerwehrchor mitgestaltet.Einen Pfarrkaffee veranstaltet der Pfarrgemeinderat der Pfarre Behamberg am Kirchweihsonntag, 7. Mai ab ca. 9 Uhr im Pfarrheim. Es gibt Kaffee und Mehlspeisen, Getränke und kleine Imbisse. Der Reinerlös wird für weitere Anschaffungen und Renovierungsarbeiten im Pfarrheim verwendet. Auf ihren Besuch freuen sich Pfarrer Norbert Kokott und die Mitglieder des Pfarrgemeinderates.