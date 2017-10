Berufserlebnistag: „War of talents“ im Lebensraum Ennstal

17.10.2017, 11:15 Uhr

Unsere Jugend – die Kraft der Region: Großes Interesse am Berufserlebnistag im Lebensraum Ennstal

„War of talents“

Quiz zum Lehrberuf Kunststoffformgeber

REICHRAMING. Beinahe 20 ausstellende Lehrbetriebe und über 400 Schüler - das war die positive Bilanz des diesjährigen Berufserlebnisttages im TDZ Reichraming.Auch heuer hatten Schüler der Neuen Mittelschule und des Polytechnischnen Lehrgangs von Garsten bis Weyer die Möglichkeit, sich über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der attraktiven Arbeits- und Wirtschaftsregion Ennstal zu informieren.Aufgrund des demografischen Wandels ist auch in der Region Ennstal bereits ein „war of talents“ ausgebrochen. Aus diesem Grund bemühen sich alle Ausbildungsbetriebe, die Lehrberufe so attraktiv wie möglich zu gestalten.Die Lehrlinge der ausstellenden Betriebe präsentierten ihren Lehrberuf am Berufserlebnistag und standen den Schülern für alle Fragen rund um den Lehrberuf zur Verfügung.Eine Attraktion waren die spannenden Vorträge über 3D-Drucker der Fa. Profactor aus Steyr, die 3D-Druck-Dienstleistungen auf höchsten technologischen Standards anbietet.Die Schüler konnten live miterleben, wie unter anderem ein Prototyp für einen neuen Fensterbankabschluss für helopal Fensterbänke gedruckt wurde.Helopal-Fensterbänke ist ständig auf der Suche nach gut qualifizierten und motivierten Lehrlingen. Mit einem Quiz über den Lehrberuf Kunststoffformgeber hat helopal 3 tolle Preise verlost.Aus den zahlreichen Quizkarten wurden folgende Gewinner gezogen:1. Preis Mario (NMS Großraming) Sony Funk-Kopfhörer mit headset-Funktion2. Preis Lena Fluch (NMS Weyer) EnnsTaler Regionalgeld im Wert von € 50,-3. Preis Fabio Gruber (NMS Reichraming) 4 Tageskarten für die Kletterhalle 6a in Gaflenz

Die Preise werden persönlich von Frau Lottmann im Rahmen des Berufsorientierungsunterrichts den Gewinnern überreicht. Die Schüler haben dabei Gelegenheit Fragen über Berufsorientierung, Lehrberuf Kunststofformgeber, Kunststoffbranche, Tips für richtige Bewerbung, Bewerbungsgespräche etc. zu stellen.