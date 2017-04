Gastro-Berufe stecken in der Imagekrise

25.04.2017, 20:30 Uhr

Fachkräfte gesucht: Das Image des Gastro-Bereichs müsse dringend aufgebessert werden.

Infos zu den Gehältern

Löhne für das Hotel- und Gastgewerbe

Oberkellner:

Chef de Rang, Sommelier, Barmixer:

Kellner mit Lehrabschlussprüfung:

Portier, Chefportier:

Etagenkraft:

Küchenchef:

Souschef:

Koch:

Küchenwirtschafter:

Gouvernante:

Animateur mit Ausbildung:

Kinderbetreuer mit Ausbildung:

BEZIRK. „Die große Schwierigkeit ist nicht, Aushilfen für's Wochenende zu finden. Fachkräfte im Ausmaß von 40 Stunden – das ist das große Fragezeichen“, so Wolfgang Schaupp von Gasthaus & Bäckerei Schaupp in Maria Neustift. Für das Gasthaus wird beim Schaupp seit Längerem ein motivierter Koch gesucht – bisher ohne Erfolg. Dadurch steht Schaupp früh morgens in der Backstube, mittags kocht er für die Gäste auf, zwischendurch muss Zeit für die Buchhaltung bleiben. Der 29-Jährige hat die Tourismusschulen Bad Ischl besucht, gekellnert hat er unter anderem auch in St. Moritz in der Schweiz. Wer eine Ausbildung beim Schaupp macht und motiviert bei der Sache ist, der wird auch entsprechend entlohnt: „Gehaltstechnisch honoriere ich gute Arbeit. Die Leute sollen ja die Motivation nicht verlieren.“ Gut sei, dass die Industrie in Steyr zwar für viele Arbeitsplätze sorge, dadurch ergebe sich aber für klassische Handwerksbetriebe ein Nachteil: „Das Lohnniveau ist dort sehr hoch, da können Betriebe wie wir leider nicht mithalten“, bedauert Schaupp. „Unsere Branche macht sich seit Jahren einen ziemlichen Imageverlust mit. Da sollte man gegensteuern – Arbeitszeiten müssen angepasst werden, Löhne müssen steigen“, so der Selbstständige.Diein Oberösterreich im Überblick:1.750 bis 2.110,55 Euro1.655 bis 1.828,78 Euro1.515 bis 1.745,90 Euro1.610 bis 1.989 Euro1.420 bis 1.576,84 Euro1.910 bis 2.259 Euro1.885 bis 2.082,93 Euro1.515 bis 1.850,88 Euro1.750 bis 1.933 Euro1.600 bis 1.768 Euro1.580 bis 1.745,90 Euro1.580 bis 1.745,90 Euro