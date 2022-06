Bei der dies jährigen (Jahres) Einsatzstellenversammlung der Tiroler Bergwacht, Einsatzstelle Matrei am Brenner konnten wir die Bergwächter, Landesleiter a. D. Krieglsteiner Karl und Gamper Siegfried zu 60 Jahre sowie Widmann Walter zu 40 Jahre, im Dienste der Tiroler Bergwacht ehren.

Ihren unermüdlichen Einsatz für den Natur und Umweltschutz ist bis heute ungebrochen und wird Sie auch weithin begleiten.

Dies ehrenamtlich, freiwillig und unentgeltlich für unsere schöne und schützenswerte Natur.

Im Zuge der (Jahres) Einsatzstellenversammlung, konnten wir auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen.

Den neuen Bürgermeister der Marktgemeinde Matrei am Brenner, Patrick Geir und Vizebürgermeister Johann Hörtnagl, Polizeiinspektionskommandant Steinach-Wipptal Burkard Kreuz.

Seitens der Tiroler Bergwacht, Landesleiter Stellvertreter, Diensthundestaffelleiter und Einsatzstellenleiter von Navis Stephan Pixner, Bezirksleiter Innsbruck-Land Volker Ried, Einsatzstellenleiter sowie Stellvertreter der Einsatzstellen, Gschnitztal und Stubai, Steinach und Vals-Schmirn haben sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigt.

Besonders begrüßt wurden aber auch die Bergwächter und Bergwächterin der Einsatzstelle Matrei am Brenner.

Berichtet wurde, dass die 14 angelobten Bergwächter und Bergwächterin im Jahr 2021, insgesamt 422 Dienste und 1648 Dienststunden durchgeführt haben. Bei einer Power Point Präsentation wurde dies, anschaulich den Anwesenden Gästen präsentiert.

Beachtlich ist dabei, dass eigentlich 9 Bergwächter aus Altersgründen, eigentlich schon Dienstbefreit wären und Sie immer noch wo es möglich ist ihren Dienst für unsere vielfältige Natur durchführen.

Die Dienste sind, Überwachung der Landesgesetze, wie Tiroler Naturschutzgesetz, Tiroler Feldschutzgesetz, Tiroler Abfallwirtschaftsgesetz, Tiroler Campinggesetz usw. Auch wird viel Zeit in Aus- und Weiterbildung bei Schulungen im Bezirk, in der Natur und Dienstraum investiert.

Die Einsatzstelle Matrei am Brenner sucht laufend immer wieder Frauen und Männer die sich auch für den Schutz unserer schönen und schützenswerten Natur und Umwelt engagieren wollen.

Das schöne dabei ist immer wieder, wie viele Dinge man gemeinsam entdecken kann.

Wenn Ihr Interesse für die Tiroler Bergwacht geweckt wurde, dann melden Sie sich beim Einsatzstellenleiter Gottlieb Schwaiger (+43 664 1510520), für ein gemeinsames Gespräch. Sie finden uns auch auf unserer Facebook Seiter „Tiroler Bergwacht Einsatzstelle Matrei am Brenner“.

Ihr Einsatzstellenleiter