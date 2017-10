Astrologie, Qi Gong und Kochen nach TCM - Seminar in Obernberg 17. - 19.11.2017

Freitag18.00 Begrüßung und Einführung in das ProgrammErste Qi Gong ÜbungenKleines Abendessen

Samstag7.30 Qi Gong9.00 Frühstück nach TCM selbst gekocht10.00 AstrologieInteressantes über jedes Sternzeichen in Kombination mit demAszendenten u.den drei Entwicklungsstufen aller Tierkreiszeichen.Kurze Prognostik für das nächste Jahr 201812.30 Gemeinsames Kochen, Essen und GenießenUnd Zeit für Fragen über die TCM und Qi Gong15.00 Pause bis 16.30Zeit zum wunderschönen Obernberger See zu spazierenoder in der Panoramasauna zu verbringen und zu relaxen16.30 Astrologie18.00 Leichtes Abendessen20.00 Qi GongSonntag7.30 Geführte Meditationeingehend auf die inneren Bedürfnisse und ZieleAtemübungen aus dem Kundalini Yoga8.30 Frühstück nach TCM selbst gekocht9.30 Astrologiemit Informationen, welche Nahrungsmittel das jeweiligeSternzeichen stärken11.00 Selbst zubereiteter Brunch nach TCM und AusklangEnde ca. 14.00 Uhr"Es gibt gar keine Materie. Alles ist Schwingung."Hans-Peter DürrSonne, Mond und Planeten beeinflussen sich gegenseitig und wirken auf unser Leben ein. Daraus ergibt sich eine unmittelbare Wechselwirkung zwischen Kosmos und Mensch.Seminarkosten: € 280,-- alles inklusive / Übernachtung € 40,--