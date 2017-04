150 Jahre Brennerbahn: "Ein Leben für die Eisenbahn"

26.04.2017, 13:22 Uhr

INNSBRUCK/WIPPTAL (kr). 150 Jahre ist es schon her, dass der erste Probezug über die neu erbaute Brennerbahn, die das Pionierprojekt und da Meisterwerk des umtriebeigen Eisenbahningenieurs und Architekten Carl von Etzel war. Die Autoren Helmut Pawelka und Angela Jursitzka schreiben in ihrem neuen Buch "Carl von Etzel. Ein Leben für die Eisenbahn" über seine vielen bahnbrechenden Projekte – besonders die Brennerbahn. Am vergangenen Mittwoch präsentierten die Autoren ihr Buch in der Tyrolia in Innsbruck.

Meisterwerk Brennerbahn

Die Autoren

Etzel startete seine Laufbahn als Architekt in Paris und Wien - wo er u.a. das Dianabad neu errichtete, in dem der Donauwalzer das erste Mal erklang - ehe er im Bahnbau seine Bestimmung erkannte. In seiner Heimat Württemberg leitete er den Bau der ersten Eisenbahnen. Dann fand er ein neues Interessensgebiet in der Schweiz. Dort errichtete er das damalige Zentralbahn-Netz und die St. Gallisch-Appenzellische Eisenbahn oder auch bedeutende Hochbauten wie die „Bank in Basel“. 1857 folgte er dem Ruf der Donaumonarchie, wo er die Kronländer Ungarn, Kroatien und das Herzogtum Kärnten mit neuen Strecken an Wien anband oder auch die eben erst errichtete Semmeringbahn sanierte. Und 1861 begann der geniale Grenzgänger zwischen Architektur und Bahnbau mit seinem Meisterwerk, der Brennerbahn, deren Eröffnung 1867 er allerdings nicht mehr erleben sollte., geb. Siegert, wohnt in Innsbruck, verfasste einen Tiroler Jugendkrimi und den historischen Roman „Das Gähnen der Götter“, schreibt Feuilletons bis zu Reisebeschreibungen. Die historische Feinheit „Alle Kriege wieder“ veröffentlichte 2015 der Verlag Bibliothek der Provinz, dem 2016 „Die Ehre der Frau Hitt“ folgte.wohnt in Kramsach bei Rattenberg, ist Dr. jur. und Dr. phil., ehemaliger Pressesprecher der ÖBB im Ruhestand, als Kunsthistoriker und Fachautor für Eisenbahngeschichte aber noch sehr aktiv.