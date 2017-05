Schloss Trautson soll wiederbelebt werden

01.05.2017, 15:00 Uhr

Verein Schloss Trautson stellt sich bei Auftaktveranstaltung zu "Altes Wissen – Neues Bauen" vor.

MÜHLBACHL (kr). Vor kurzem wurde der Verein Schloss Trautson gegründet – Mitglieder sind die Gemeinden Matrei, Mühlbachl und Pfons, der Planungsverband Wipptal, der TVB Wipptal und auch die Eigentümer des Schlosses. Der Verein hat es sich zum Ziel gemacht, das Schloss zu erhalten, zu erschließen und es für die Öffentlichkeit nutzbar zu machen. Als einer der ersten Schritte soll nun die alte Waschküche saniert werden, damit man sie in weiterer Folge beispielsweise für Kulturveranstaltungen nutzen kann.Der Verein Schloss Trautson hat sich bei der offiziellen Auftaktveranstaltung des LEADER-Projektes "Altes Wissen – Neues Bauen" am vergangenen Freitag offiziell vorgestellt.Gertrud Tauber von "architektur:lokal": "Bei diesem LEADER Projekt geht es vor allem um Sensibilisierungsmaßnahmen beim Bauen im Alpenraum." Dabei wird ein besonderer Fokus auf das "alte" Handwerk gelegt, das man heute neu nutzen kann. Im Mai gibt es dann ein internationales Symposium zum Thema "Altes Wissen – Neues Bauen", bei dem Fachleute über Themen wie beispielsweise "Das Handwerk in die Zukunft tragen" referieren.In weiterer Folge soll es dann auch Kurse zu altem Bauhandwerk geben, wie zum Beispiel mit dem Schwerpunkt "Schindeldeckung" oder "Historisches Mauerwerk", das auf Schloss Trautson durchgeführt werden soll.