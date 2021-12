SEEFELD. Universal-Künstler aus Seefeld: Wir baten Multi-Musiktalent Julien Übelacker zum Interview.

BB: Hallo Julien, du kommst aus Seefeld und bist in der Musikbranche tätig,was machst du genau?

JULIEN: Hallo Nicolas, kurz gesagt biete ich mit meinem Projekt Musik für Hotels, Hochzeiten, Feiern und Events an. Ich selbst bin sehr vielseitig als Pianist, DJ und Drummer tätig und arbeite zusätzlich mit vielen unterschiedlichen Künstlern aus jedem Genre zusammen. So kann ich neben meiner Klaviermusik und der Arbeit als DJ auch eine Vielzahl an herausragenden Stimmen und coolen Musikern anbieten. Gerade bei großen Events und Hochzeiten sind meist viele meiner nationalen wie internationalen Künstler in den verschiedensten Konstellationen im Einsatz, hierbei kann ich selbst als Musiker wie auch als verlässlicher Ansprechpartner fungieren - ich bin also quasi die Schnittstelle zwischen der Musik und dem Veranstalter, das erspart im Endeffekt viel Geld, Zeit und vor allem Nerven für Hotelier, Brautpaar und Co.



BB: Wie funktioniert das Ganze?

JULIEN: Ich schicke auf Wunsch eine auf den Kunden zugeschnittene Vorauswahl diverser Sänger/-innen, aus denen sie sich dann ihre Lieblingsstimme aussuchen können. Das sind verschiedene top Künstler/-innen aus jeglichem Genre, in jedem Alter, bekannt wie unbekannt - aber alle auf höchstem Niveau. Daraufhin stelle ich die passenden Musiker und das Programm drumherum zusammen. Somit ist man nicht an eine fixe Konstellation gebunden, sondern kann für egal welchen Anlass ganz frei das für sich Passende aussuchen, ohne den vielen unnötigen Aufwand zu haben, einzelne Künstler kontaktieren und organisieren zu müssen - das läuft dann eben alles über mich. Meine grundsätzliche Philosophie ist, der teilweise etwas in die Jahre gekommen, Bar- und Unterhaltungsmusik neues Leben einzuhauchen, ohne dass dabei dieses Typische und Vertraute - der besondere Flair der großen Klassiker eben - verloren geht. Ich kombiniere sozusagen das schon lange Vorhandene mit dem Mut, es dennoch anders zu machen und möchte somit einfach gerne Hotel- und Event-Musik auf einen neuen Level bringen. Musik, die berührt und verzaubert, zurückhaltend aber doch stimmungsvoll ist und vor allem jeden anspricht.



BB: Was ist noch in deinem Repertoire?

JULIEN: Neben der klassischen Unterhaltungsmusik, die ich jetzt ja schon einige Jahren mache, versuche ich aber auch immer wieder Neues auszuprobieren. Zum Beispiel neben dem Auflegen auf Hochzeiten auch mal gemütlich als DJ mit Pop/House-Musik am Pool oder als Sundowner zum Aperitif auf der Terrasse. Das ist in den letzten Jahren immer sehr gut angekommen und gerade an heißen Sommertagen, aber auch im Winter mit den richtigen Vorkehrungen, gut möglich. Diese Abwechslung hält den Job auf Dauer spannend!



BB: Wie bist du dazu gekommen, wie waren die Anfänge?

JULIEN: Ich mache eigentlich seit klein auf Musik und hab mich auch schon zurSchulzeit sehr für Events interessiert. Nach der Matura begann ich dann gleich mit meinem Musikstudium am Konservatorium und bekam fast zeitgleich über gemeinsame Freunde eine Anfrage, einen Sänger bei seinen zwei Konzerten in Seefeld zu begleiten. Ich dachte mir gar nicht viel dabei und hab dann die beiden Abende mit ihm gemeinsam im Hotel Klosterbräu gespielt. Da saßen dann eben gerade die richtigen Leute und kurz darauf kamen schon die ersten Anfragen. Ich war praktisch von heut auf morgen plötzlich Barmusiker. Man kann also sagen, ich hatte das Glück, schon sehr früh in diese Branche reinzurutschen und bin dann einfach ins kalte Wasser gesprungen. Dadurch konnte ich mich auch sehr schnell weiterentwickeln und durfte, mit meinen jetzt 26 Jahren, schon wirklich extrem viel machen und erleben.



BB: Was hast du bis jetzt erreicht?

JULIEN: Sagen zu können, dass ich ausschließlich das machen kann, was ich am meisten liebe und eigentlich keinen Tag „arbeiten“ zu müssen ist für mich mein größter Erfolg. Vor allem aber macht mich besonders stolz, mich so gut in unseren renommierten Hotels und Locations etabliert zu haben, seit Jahren fixer Bestandteil der Tiroler Musikbranche zu sein und unseren Kunden ein so vielfältiges Projekt anbieten zu können.



BB: Was war dein coolster/größter Auftritt?

JULIEN: Schwierig zu sagen, da ich einfach die Vielseitigkeit meines Jobs so zu schätzen weiß und ich eigentlich alle meine Auftritte cool finde ;-)! Einer meiner größeren Aufträge war in Zusammenarbeit mit der Jesuitenkirche: über mehrere Jahre verteilt gab es immer wieder große Tanzperformances, für die ich mit einem Freund zusammen die Musik komponieren und auch live aufführen durfte. Gerade der große Abschluss 2018, am Vorplatz der Jesuitenkirche, war sehr spektakulär und ich konnte mich auf unzähligen Instrumenten, unter anderem auch mit Klangschalen und Glocken der Gießerei Grassmayr, komplett ausleben. Es ist immer schön, neben der Unterhaltungsmusik auch mal eigene Werke aufführen zu können und seinen Horizont wieder zu erweitern. Einer meiner schönsten Erinnerungen ist aber wohl ein Benefizkonzert vor zwei Jahren, bei dem ich am Flügel gemeinsam mit einem tollen, Hamburger Cellisten von mir eigens arrangierte Pop-Covers und Eigenkompositionen sowie Stücke von Ludovico Einaudi aufführen durfte - ich liebe die ruhige, gefühlvolle Klaviermusik und die Möglichkeit, jedem Menschen damit eine ganz persönliche Geschichte erzählen zu können. Ansonsten, da ich gerne reise, find ich auch meine Auftritte im Ausland sehr cool, wie zum Beispiel Events und Hochzeiten in Italien, in der Schweiz oder in Deutschland!

BB: Wie geht es dir mit der Corona-Pandemie?

JULIEN: Natürlich ist gerade unsere Branche stark von der Pandemie betroffen.Vor allem wenn man auf Hotels und Veranstaltungen angewiesen ist, bedeutet ein Lockdown automatisch kein Einkommen. Ich bin aber ein sehr positiver Mensch und versuche das Beste daraus zu machen. Vor Corona hatte ich teilweise monatelang keinen freien Tag. Nun konnte ich wieder etwas Zeit in mich investieren, um weiter zu kommen und mit neuer Energie die Dinge anzugehen. Vor einem Jahr zum Beispiel habe ich im Lockdown mein erstes Piano-Video für YouTube aufgenommen. Seitdem versuche ich immer wieder neue Covers von bekannten Pop-Songs zu posten und auch an meiner ersten Klavier-CD weiter zu arbeiten!

BB: Woran arbeitest du gerade?

JULIEN: Neben den Videos für Instagram und YouTube feile ich gerade vor allem wieder an mir und meinen Fähigkeiten - ich versuche, nicht stehen zu bleiben und bin ständig dabei mein Repertoire zu erweitern, zukünftige Auftritte vorzubereiten, neue Kontakte zu knüpfen, usw.

BB: Was sind deine Pläne für die Zukunft?

JULIEN: Eigentlich einfach so weiter machen zu dürfen wie bisher und mich und mein Projekt noch weiter expandieren zu können. Gerade die großen Aufträge, wie zum Beispiel mehrtägige Hochzeiten und Veranstaltungen, machen mir sehr Spaß, da ich neben dem Spielen an sich auch meine organisatorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen darf. Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, nach so vielen Stunden Vorbereitungszeit am Ende des Tages zufriedene und glückliche Kunden zu haben und dabei einfach das machen zu können, was man liebt. Mein Ziel ist es also auch in Zukunft die Chance zu haben, so viele Menschen wie möglich mit meiner Musik zu berühren und ihnen eine Freude machen zu können.

BB: Warum sollte man sich deinen Namen unbedingt merken?

JULIEN: Ich mache Musik wirklich zu hundert Prozent mit Herz und Seele und versuche vor allem am Klavier mein ganz eigenes Ding zu machen. Ich denke, so wie man viele Sänger an ihrer Stimme erkennt, kann man auch meinen Klang am Klavier wieder erkennen. Diese Liebe und Leidenschaft zur Musik merkt man bei allem was ich mache.

BB: Abschließend vielleicht noch eine Nachricht an die Leute da draussen?

JULIEN: Wenn ich eines in den letzten Jahren gelernt habe ist es, dass man immer seiner Leidenschaft nachgehen und sich nicht beirren lassen sollte. Nur wenn man etwas mit Liebe macht, macht man es gut - und wenn man es gut macht, kommt früher oder später auch der Erfolg.