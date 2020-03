Am Samstag, 29.2. und Sonntag 1.3. lud das Telfer Bad, zu den sehr gut organisieren Tiroler Hallen-Landesmeisterschaften ein.

300 Tiroler Athleten maßen ihre Kräfte in allen Disziplinen. Ein über 80jähriger Teilnehmer bekam großen Applaus für seine geschwommenen 50m.

Unsere 9 SchwimmerInnen vom Schwimmklub Leutasch konnten bei 23 Starts ihre jeweils persönlichen Bestzeiten übertreffen.

Die 12jährige Sophie Eichholzer, seit 6 Jahren eifrig dabei, errang Gold über 200m bzw. Silber über 100 m Brust. Damit ist sie tioler Meisterin in ihrem Jahrgang - herzliche Gratulation! Mit drei 4. und zwei 5. Plätzen konnte sie sich in fünf weiteren Disziplinen verbessern.

Zum ersten Mal im Einsatz waren drei unserer neu ausgebildeten Kampfrichter.

Wer Wettkampfatmosphäre schnuppern und Schwimmer anfeuern möchte, hat beim Oberland-Cup am Samstag, dem 18. April im Leutascher Alpenbad die Gelegenheit dazu.