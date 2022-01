SEEFELD. Nach einem erfolgreichen Arbeitsjahr ließ sich der Inhaber von EasyMotionSkin Christian Jäger was Besonderes für sein Team einfallen – er legte jedem Mitarbeiter ein Aktienpaket unter den Weihnachtsbaum.

Galaktisch

2021 war für viele ein bewegtes Jahr – so auch für EasyMotionSkin. Der Hersteller von innovativen EMS-Trainingssystemen konnte trotz pandemiebedingter, schwieriger Rahmenbedingungen weltweit gleich zwei Meilensteine in der Unternehmensgeschichte verzeichnen: Man freut sich über die Teilnahme an der ESA-Raumfahrtmission „Cosmic Kiss“, bei der der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf der Internationalen Weltraumstation ISS mit EasyMotionSkin gegen Muskelschwund und Knochenabbau antrainiert – ein Projekt, das vom Zentrum für Weltraummedizin an der Charité Berlin geleitet wird.

Dem Weltall folgte die Börse

Kurze Zeit nach dem Start der Dragon-Raumkapsel von SpaceX in Houston/Texas Richtung ISS passierte die EasyMotionSkin Tec AG den nächsten Meilenstein und ging im Dezember 2021 erfolgreich an die Börse. Es war ein arbeitsintensives Jahr nicht nur für das Management, sondern für das gesamte Kernteam im EasyMotionSkin DOME in Seefeld/Tirol, wo alle Agenden operativ zusammenlaufen. „Wir haben ein außerordentliches Jahr zu verzeichnen, das nur mit Leistungsbereitschaft und harter Arbeit auf diesem hohen Niveau zu bewerkstelligen war. In unserem Team hat jeder Einzelne einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg beigetragen – und dafür gibt es diese Weihnachten auch für jeden einzelnen Mitarbeiter ein Aktienpaket. Vom Produktmanager bis hin zum Lagermitarbeiter – nur mit vereinten Kräften führen wir auch weiterhin die Branche an.“ erläutert Christian Jäger.

Alle haben am Erfolg teil

EasyMotionSkin-CEO Jürgen Baltes freut sich über diese Maßnahme: „Das Aktienpaket für Mitarbeiter ist zum einen eine großzügige Geste des Firmeninhabers und hat zum anderen starke Signalwirkung für aktuelle wie künftige Mitarbeiter. Sie werden nicht nur menschlich wertgeschätzt, sondern dürfen am Unternehmenserfolg auch direkt teilhaben. Das ist eine schöne Form der Anerkennung, die nachhaltig Motivation und Identifikation mit dem Unternehmen stiftet.“