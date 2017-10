Vorhang auf im B4

AT

, Bahnhofstraße , 6170 Zirl AT

B4 , Bahnhofstraße , 6170 Zirl AT

Der Theaterverein Zirl spielt im November die Komödie, "Die Silberhochzeit"

Premiere, am Freitag 3.11.2017 20:00 Uhr

Weitere Termine : 4.11.-20:00 Uhr

5.11.- 14:30 Uhr

11.11.und 17.11 und 18.11. Jeweils 20:00 Uhr

Und am 19.11.2017 erstmals ein Theater Frühschoppen, Beginn der Vorstellung um 11:00 Uhr

Nach dem Stück unterhält sie eine zünftige Musik!

Karten für alle Vorstellungen sind in der Bäckerei Rainer 05238-53586 oder unter 06645111798 erhältlich!

Auf Ihr kommen freut sich der Theaterverein Zirl