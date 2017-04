Großartige Leistungen bei der 43. Chemieolympiade in Telfs

27.04.2017, 15:29 Uhr

Eine Leidenschaft für Chemie

Siegerehrung am Tag nach der Chemieolympiade

„Chemie ist sehr vielfältig und das Arbeiten mit anderen Schülerinnen und Schülern, die ebenso an Chemie interessiert sind, bereitet große Freude“, sind sich Christina Birkner (BRG/BORG Telfs) und Jonas Knittel (Meinhardinum Stams) einig. „Zudem gibt es am Ende die Möglichkeit, sich mit anderen zu messen“, fügt der Nachwuchschemiker hinzu. Auch Mag. Mathias Scherl, der die diesjährige Olympiade zusammen mit seinem Team ausgetragen hat, betont, dass das Fach nicht nur den sozialen Zusammenhalt innerhalb der Gruppe stärkt, sondern auch ein besonderer Beitrag zur Wissenserweiterung ist.In Anwesenheit von Bgm. Christian Härting, LSI HR Dr. Plankensteiner, Dipl.- Ing. Anton Mederle, der die Firma Thöni repräsentierte, wie auch weiteren Ehrengästen wurden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet. Mit einem Prozentsatz von insgesamt 96,54% erlangte Stefan Schmid vom BG/BRG Sillgasse den ersten Platz. Der zweite Platz ging an Adrian Kronenberg vom BRG Innsbruck APP. Über die Drittplatzierung durfte sich Thomas Hintner, ebenso vom BRG Innsbruck APP, freuen. Auch das BRG/BORG Telfs ist mit Florian Kluibenschedl unter den ersten vier Plätzen vertreten. Die ersten drei Plätze haben nun die Möglichkeit, ihr Bundesland beim österreichweiten Bundeswettbewerb der Chemieolympiade zu vertreten, wo sie sich für die internationale Endausscheidung in Thailand qualifizieren können.