Wir jagen Sonne und Mond, gemeinsam bis in den Tod!

30.09.2017, 11:08 Uhr

In authentischer selbstgenähter Kleidung präsentierte sich der Verein Skalli & Hati in Polling beim Restaurant und Cafe 202. Neben viel Jubel und Met gab es eine Filmvorführung über die Events des Vereins und dem Alltagsleben eines Wikingers.

POLLING. Der seit April 2016 als eingetragene Vereinist auf Mittelaltermärkten, Mittelalterfesten oder zum Beispiel bei den alljährlichen Ritterspielen in Ehrenberg, oft zu sehen. Sie stellen das Leben der Wikinger dar und leben während der Feste auch nach diesem Prinzip, das heißt ohne Strom und modernen Luxus. Es wird mit Fellen in selbst gezimmerten Zelten übernachtet und sogar das Kochen wird nur über dem offenen Feuer erledigt.Ein besonderes Spektakel, das auch zum Leben eines Wikingers gehört, ist der. Die Männer wie auch die Frauen vontrainieren fleißig jeden Sonntag (im Winter liegt das Training auf Eis) den Schaukampf oder den Freikampf beim Schafbad in Polling.(Wikinger-Name Ansgar) steht seiner Sippe tatkräftig zur Seite und zeigt die besten Hiebe und Verteidigungen. Hier gibt es selbstverständlich auch ein gewisses Reglement, das bestimmte Trefferzonen verbietet. Mit befreundeten Vereinen wie dem(Armed free fight Tirol) wird auch gern so mancher Kampf zum Training ausgetragen.Namensgebend für den Verein sind im Übrigen zwei. Es handelt sich um die Enkelkinder des Gottes Loki. Der Wolfjagt den Sonnenwagen und treibt so die Sonne zur Eile an.wiederum jagt den Mond und treibt diesen zur Eile.„Wir sind eine richtige Sippe“ erläutert(Wikinger-Name Hamar) stolz zum Verein. Mit seinen knappin jeder Altersstufe (Von 1- über 80), ist der Verein mehr als nur eine Gruppierung von Leuten, es ist eine Familie, die von Zeit zu Zeit dem modernen Alltag entflieht und sich wieder auf ihre Wurzeln zurück besinnt. Neben Ausflügen zu Festspielen und Märkten, feiern die Wikinger gemeinsam nordische Feiertage wie das Julfest oder das Ostara-Fest.

email: info@skalli-hati.at