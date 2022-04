Nach einer zweijährigen Pandemiepause konnte der 40. Landesfeuerwehrtag in Hallein abgehalten werden.

HALLEIN. Mehr als 500 Feuerwehrleute aus dem gesamten Bundesland sowie zahlreiche Ehrengäste und Vertreter aus der Politik kamen am Freitag auf der Pernerinsel in Hallein zusammen. Planmäßig hätte das Ereignis schon 2020 in Hallein stattgefunden, doch durch die Pandemie wurde dies ebenso verschoben wie das 150-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Hallein.

40. Landesfeuerwehrtag in Hallein.

Neues Fahrzeug

Die Halleiner Florianis präsentierten vor Ort ein neues Einsatzfahrzeug: "Das Fahrzeug ist spezialisiert auf Tunnel- und Straßeneinsätze", erklärt Kommandant Josef Tschematschar. Im Bundesland Salzburg sei es zudem das erste, dass elektrohydraulische Rettungsgeräte mit an Bord führe. "Es ist für uns eine große Ehre, dass der 40. Landesfeuerwehrtag in Hallein stattfindet. Wir sind sehr dankbar für unsere Feuerwehr, gerade letztes Jahr hat sich gezeigt, wie wichtig sie für Hallein ist", betonte Bürgermeister Alexander Stangassinger.

Feuerwehr in Zahlen

Im vergangenen Jahr leisteten die Feuerwehren Salzburgs rund 12.000 Einsätze. Insgesamt sind 17.006 Salzburger bei den Salzburger Feuerwehren im Einsatz. Der Präsident des Bundesfeuerwehrverbands, Albert Kern, betont: „Es gibt eine Zunahme des Anteils der Frauen in der aktiven Mitgliedschaft.“ Aktuell machen die Frauen nur fünf Prozent – 546 an der Zahl – der Mitglieder aus, aber die Tendenz zeige nach oben. "Im letzten Jahr stieg die Zahl der Einsätze um 831", berichtet Landesfeuerwehrkommandant Günter Trinker, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Adnet. Generell sei ein Trend erkennbar. Die Zahl der Brandeinsätze stagniere aufgrund der vielen Brandschutzmaßnahmen. Dafür steigen die Einsätze bei Extremwettersituationen wie Sturm, Unwetter und Hochwasser.

Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl bedankte sich im Rahmen der Veranstaltung persönlich für den Einsatz der Feuerwehren: "Die Salzburger Feuerwehren sind für die Sicherheit im gesamten Bundesland von enormer Bedeutung. Gerade im letzten Jahr waren sie bei den zahlreichen Unwettern, Stürmen und Überflutungen besonders gefordert."

