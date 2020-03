Mit Spannung wird in den ersten Monaten des Jahres immer auf die Erscheinung des „Falstaff Restaurantguide“ gewartet. Mit mehr als 255.000 Bewertungen haben die 19.000 Mitglieder des Falstaff-Gourmetclubs 1750 Restaurants in Österreich bewertet und gezeigt, dass gutes Essen und Trinken zu unserem Kulturgut gehört und uns alle angeht.

TENNENGAU. Bewertet wurden die Kategorien Essen, Service, Weinkarte und Ambiente. Generell hat die Qualität der Restaurants weiter zugenommen. „Die Parameter, nach denen die Qualität bewertet wird, haben sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Nachhaltigkeit und Innovation sind dabei enorm wichtig geworden“, so Herausgeber Wolgang M. Rosam. Österreichs beste Restaurants sind laut Falstaff das Landhaus Bacher in Mautern (99 Punkte), die Brüder Oberauer in Werfen (99) und das Steirereck in Wien (99).

Gute Tennengauer Gastronomie

Die Salzburg-Sieger sind die Brüder Obauer (99), knapp gefolgt von Andreas Döllerer aus Golling (98) und das Ikarus in Salzburg (98). Aber auch die getesteten Restaurants im Tennengau schnitten sehr gut ab. Neben dem Döllerer Restaurant bekam das Döllerer Wirtshaus 94 Punkte, gefolgt vom Winterstellgut Annaberg (91), Kellerbauer Bad Vigaun (90), Toro Toro Hallein (90), Hohlwegwirt Hallein (86), Langwies Bad Vigaun, Hammerwirt Oberalm, Abfalter Golling und Adler Golling sowie Konoba Pinna Nobilis Hallein (je 84), Genusskrämerei Hallein (82) und Sagwirt Krispl (81). Neben den erwähnten Restaurants ist die Gastronomie im Tennengau so breit aufgestellt wie noch selten. Neben einem guten Essen wird aber auch immer mehr ein breit aufgestelltes Wein- und Biersortiment und natürlich ein sehr gutes Service erwartet.