Veronika Grünwald liebt es, Kinder und Erwachsene mit ihren eigenen Märchen und Fabeln zu verzaubern.

ABTENAU. Das lange rote Haar ist diesmal hochgesteckt unter dem magischen Zylinder, die vorwitzigen Sommersprossen auf der Nase unterstreichen den märchenhaften Auftritt. Wenn Veronika Grünwald geradewegs aus dem Zauberwald auftaucht und auf dem alten Stuhl unter dem Baum Platz nimmt, dann harren Klein und Groß der fabelhaften Geschichten, die nun erzählt werden.

Ab in die Zauberwelt

Veronika Grünwald weiß um das Geheimnis der Elfen, Feen und Trolle, die sie mit viel Fantasie und Witz vor dem geistigen Auge ihrer Zuhörer lebendig werden lässt. Als langjähriges Mitglied der Theatergruppe Abtenau sind ihr Auftritte vor Publikum zwar nicht fremd, aber es ist dann doch etwas Neues, sich als Märchenerzählerin auszuprobieren: "Als Kind ist es relativ einfach, Magisches in den Alltag zu integrieren, da verlässt man sich auf sein Bauchgefühl. Es tut uns wahrscheinlich allen gut, sich ab und zu in so eine Zauberwelt entführen zu lassen", meint Veronika und verrät in ihrer offenen Art und mit strahlenden Augen: "Ich habe als Kind Märchen wie Frau Holle oder Alice im Wunderland geliebt. Einmal in den Brunnen fallen und in einer anderen Welt, die man sich ganz leicht selber erschaffen kann, aufwachen." Nur Märchen, in denen ein Tier der Bösewicht sein soll, mochte die erklärte Tierschützerin nie. Heute, fest mitten im Leben und in ihrer Arbeit stehend, hat sich Veronika ihre Fantasie und die Begabung, manches um sich herum anders wahrzunehmen, in die Erwachsenenwelt hinüber gerettet. Vielleicht mag es auch etwas damit zu tun haben, dass bereits ihre Mutter mit der großartigen Christine Nöstlinger in die Schule ging und daheim natürlich deren Bücher gelesen wurden: "Ich mag den Humor in ihren Geschichten, den jedes Kind versteht."

Elfen, Feen - und Kinder

Beim Kindertag des Internationalen Theaterfestivals in Abtenau feierte Veronika Grünwald im vergangenen Herbst ihr Debüt als Märchenerzählerin. Das Publikum hat sich bereits versammelt, doch der alte Stuhl vorne war noch leer. Da erscheint Veronika und hat direkt aus dem Zauberwald wunderschöne Geschichten für ihre Zuhörer parat. Wie jene vom Ziegenbock Franzi, der es liebt durch die saftigen Wiesen zu springen oder von der kleinen Hexe Henriette, die (noch) nicht fliegen kann. Ganz gebannt folgte ihr das Publikum direkt in die Erzählungen und ließ sich in den Zauberwald ihrer Fantasie entführen. "Ein großes Kompliment waren die mucksmäuschenstillen Kinder und die gebannten Gesichter der Erwachsenen", freut sich Veronika über ihren Erfolg, den sie in diesem Jahr ausbauen möchte.

Handverlesene Geschichten

Veronika Grünwalds großer Traum ist, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Auf Festen oder als fixes Programm nimmt sie gerne Angebote an. Ob sie die Märchen an einem lauschigen Sommertag erzählt oder an einem knisternden Feuerkorb zur winterlichen Stunde, ist dabei egal, ihre Geschichten aus dem Zauberwald sind an keine Jahreszeit gebunden. Und wo findet man den Zauberwald? "Den findest du nicht - er findet dich!"