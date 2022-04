Der Tourismusverband Hallein-Bad Dürrnberg wurde kürzlich vom Umweltministerium für die Anschaffung von zehn Elektro- und sechs Fahrädern als zukunftsorientiertes Mobilitätsprojekt ausgezeichnet.



HALLEIN. Wie TVB-Geschäftsführer Rainer Candido, der die Urkunde von Ministerin Leonore Gewessler in Empfang nahm, betont, kommt der Bike-Verleih in der Keltenstadt gut an: „Wie als Tourismusverband sind bisher die einzigen Anbieter dieses Services im Tennengau.“ Einheimische wie Gäste könnten die Räder ausleihen, das E-Bike-Fahren ausprobieren oder längere Touren unternehmen, ohne sich ein eigenes Rad zulegen zu müssen. Bürgermeister Alexander Stangassinger ergänzt, "dass es für die Stadt wichtig ist, Akzente für eine klimafreundliche Zukunft zu schaffen." Buchungen sind online oder im Büro des TVB auf der Pernerinsel möglich.

Radwegenetz ist ausbaufähig

So erfreulich diese Auszeichnung auch ist, sie darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Radwegenetz in Hallein ausbaufähig ist. Entlang der Salzach kann man gefahrlos radeln, auf der Stadtbrücke ist ein eigener Radstreifen vorhanden, aber sonst sieht es mit markierten Radwegen eher mager aus. Gerade entlang der Hauptstraßen wäre es wichtig, gekennzeichnete Radstreifen zu schaffen. Verkehrsstadtrat Oliver Mitterlechner (BASIS) ist gerade dabei, einen entsprechenden Radweg von Neualm in die Stadt voranzutreiben.