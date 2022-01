"Altstadt für Menschen, nicht für Autos“ ist das Motto von Verkehrsstadtrat Oliver Mitterlechner (BASIS). Und auch der städitsche Verkehrsausschuss hat sich für eine weitere Verkehrsberuhigung in der Halleiner Altstadt ausgesprochen.

HALLEIN. Die bisherige Vorgangsweise mit der Durchfahrtssperre Bayrhamerplatz und Raitenaustraße am Samstag ab 13 Uhr bis einschließlich Sonntag mit mobilen Pollern hat sich bestens bewährt. Nun soll eine weitere Verkehrsberuhigung kommen. Vorgesehen sind die Thunstraße vom Bayrhamerplatz bis zur Stadtbrücke, die Griestorgasse sowie am Unteren und Oberen Markt. Das System bleibt gleich wie bisher mit mobilen Pollern und auch die Dauer der Sperre ist ident. Wenn alles nach Plan verläuft, wird die Verkehrsberuhigung bereits im Frühjahr umgesetzt. „Dadurch wollen wir die Weiterentwicklung der Verkehrsberuhigung vorantreiben“, so Oliver Mitterlechner, der auch betont, dass natürlich die Halleiner Kaufmannschaft und die Bevölkerung bei solchen Entscheidungen miteinbezogen werden. Er hofft auch, dass auch weiterhin viele Anregungen aus der Wirtschaft und der Halleiner Bevölkerung kommen.