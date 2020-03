ABTENAU. Der Tourismusverband und die Marktgemeinde Abtenau planen eine künstlerische Gestaltung mit einem Brunnen für das örtliche Heilwasser im Ortszentrum von Abtenau. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Grünanlage vor dem Marktgemeindeamt als attraktive Begegnungszone mit einem Brunnen, welcher das Abtenauer Heilwasser fördert, zu gestalten.

Heilwasser offiziell bestätigt

Zurzeit sprudelt das „Natrium-Calcium-Chlorid-Sulfat-Mineralwasser“, das sogenannte Abtenauer Heilwasser, in einer unauffälligen Quelle im Abtenauer Ortsteil Hallseiten. Das salzig-bitter schmeckende Wasser weist eine langjährige historische Heilwirkung auf, die im vorigen Jahr in der Interreg-Studie „Trail for Health Nord“ von der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität bescheinigt wurde. Das Heilwasser wirkt in Kombination mit Bewegung an der frischen Luft positiv auf das Immunsystem.

Konzepte für Brunnen

Ein neuer Heilwasserbrunnen im Ortszentrum ist nun geplant, damit das Wasser in Zukunft nicht nur abseits vom Zentrum entnommen werden kann. Zur Erlangung von Konzepten für einen solchen Heilwasserbrunnen wird ein einstufiger offener Ideenwettbewerb durchgeführt, welcher von der Geschäftsstelle des Fonds zur Förderung von „Kunst am Bau“ und „Kunst im öffentlichen Raum“ betreut wird.

Die Wettbewerbsunterlagen werden im Marktgemeindeamt Abtenau öffentlich ausgehängt und können über www.kunstambau.at angefordert und heruntergeladen werden. Die Ausschreibung beinhaltet den genauen Umfang der Leistung, Kriterien, Kostenrahmen, Termine und Preisgelder.

Für alle Interessierten findet am 13.03.2020 um 10:00 Uhr ein Kolloquium mit öffentlicher Begehung beim Marktgemeindeamt statt. Abgabetermin der Konzepte ist am 06.05.2020, eine Fachjury kürt anschließend das Siegerprojekt.