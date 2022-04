Am 2. April gingen 120 Starterinnen und Starter bei der österreichischen Judomeisterschaft U18, in Wattens, an den Start. Von der Judounion Hallein-Golling waren der amtierende Landesmeister Michael Rieger sowie Mario Dampf dabei.

WATTENS. Michael Rieger konnte sich in der Gewichtskalsse -81 Kilogramm bis in die Trostrunde vorkämpfen, verlor dort jedoch seinen Kampf und erreichte den siebten Platz.

Österreichische Judomeisterschaft U18

Foto: Judounion HaGo

Für Dampf lief es leider nicht so gut, er verlor seinen ersten Kampf und da sein Gegner in der nächsten Runde auch als Verlierer von der Matte gehen musste, kam Mario nicht mehr in die Trostrunde und schied somit frühzeitig aus.

"Heute lief es leider nicht optimal, aber nach der langen Coronapause ist der Aufwärtstrend eindeutig erkennbar", so Trainer und Betreuer Domenik Wenger. Abschließend die Worte von Obmann Andreas Bernhofer: "Es ist noch kein Weltmeister vom Himmel gefallen, eben so wenig ein Staatsmeister, alles muss sich hart erarbeitet werden und wir sind am besten Wege dazu".

