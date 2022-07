Voll im Trend sind Lehrberufe für IT und Buchhaltung. UBIT setzt sich für die Stärken ihrer Mitgliederbetriebe ein.

Die berufliche Zukunft will wohl überlegt sein. Zahlreiche Menschen beginnen darum bereits

im schulischen Endspurt, die Weichen für ihr darauffolgendes Berufsleben zu stellen. Dabei zeigt sich, dass Berufe der Informationstechnologie sowie die Buchhaltungsbranche bei Jugendlichen auf dem Vormarsch liegen. Ob Personalverrechner, Buchhalter oder Bilanzbuchhalter. Ob Fachinformatiker, Cyber Security Experte, Gamedesigner oder Mediendesigner: Faktenbasierte Berufe liegen voll im Trend und das ist gut so.



Spannende Auswahl

Gemeinsam mit UBIT Salzburg Fachgruppenobmann Mag. Hansjörg Weitgasser CMC, CSE,

setzen sich die Berufsgruppensprecher für die Stärken ihrer Mitgliederbetriebe ein. Die Berufsgruppensprecherin für Buchhaltungsberufe, Elke Steinbacher, Certified Accountant, sowie der Berufsgruppensprecher für Informationstechnologie Nikolaus Lasser-Andratsch, MSc der Fachgruppe UBIT der WKS, sind sich einig: „Mit rund 2000 selbständigen IT Dienstleistern und Buchhaltungsexperten überzeugt das Bundesland Salzburg mit einer umfangreichen Auswahl an potenziellen Unternehmen, die spannende Lehrberufe anbieten.“

Mehrwert durch Praxis

Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Anstatt Uni, FH oder Schulbank zu drücken sind Lehrlinge sofort mitten im Geschehen und erlernen ihren Beruf ebenso aus praxisorientierter Hinsicht. Aspekte wie Stoßzeiten zum Monatsende, Deadlines bei Projektübergabe, persönliche Anforderungen seitens der Klienten uvm. „Nur der Lehrberuf ermöglicht einen direkten Einblick in die Zusammenarbeit mit Klienten. Und dieser ist ebenso wichtig wie das theoretische Fachwissen“, so Elke Steinbacher, Certified Accountant.



Trendwelle Umschulung

Menschen, die einen Branchenwechsel in Erwägung ziehen, können in der IT sowie in zahlreichen Buchhaltungsberufen vielschichtige neue Berufsbilder mit besten Aussichten auf Erfolg finden. Unternehmen sind laufend auf der Suche nach mitarbeitenden Fachkräften, um die zahlreichen Kundenanfragen abdecken zu können.

Info online

Die Infoseite lehrbetriebsuebersicht.wko.at listet zahlreiche Ausbildungsbetriebe auf.