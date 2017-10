Am Samstag, 14. Oktober, findet von 10.00 - 17.00 Uhr der 2. Kuchler Wanderflohmarkt statt.

Die Flohmarktaussteller wohnen in Kuchl und präsentieren ihre Schätze in ihren eigenen Räumlichkeiten, also im Garten, in der Garage oder in der Wohnung. Besuchen Sie die über 30 Flohmarktstände ersichtlich aus dem Plan und gekennzeichnet mit Luftballonen) und finden Sie dort Altes, Gutes, Gebrauchtes und Selbstgemachtes.



Standortpläne ab sofort und am Tag des Flohmarktes erhältlich bei:

Café KUBUS (Kuchl)

RAIFFEISENBANK (Kuchl)

Tischkultur MEISL (Golling)

und an allen Flohmarktständen